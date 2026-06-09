Crimes com motivação política atingem níveis recordes na Alemanha

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Crimes com motivação política na Alemanha, particularmente aqueles ligados à extrema direita, atingiram um recorde no ano passado, anunciou o governo nesta terça-feira (9).

Os casos registrados, que variam entre discurso de ódio, danos materiais e agressões, aumentaram 2%, totalizando 85.837, dos quais aproximadamente metade foi motivada por ideologia de extrema direita.

“A grande maioria desses crimes foi cometida por indivíduos de extrema direita e ultradireita”, afirmou o ministro do Interior, Alexander Dobrindt.

Holger Münch, chefe do Departamento Federal de Polícia Criminal, declarou que “os principais impulsionadores da polarização social são as redes sociais, por meio das quais o ódio, a incitação e a propaganda são disseminados”.

“Isso acelera a radicalização e, nos piores casos, leva a crimes graves no mundo real”, acrescentou.

Do total, os crimes violentos aumentaram 1,2%, chegando a 4.156 casos, o maior número em uma década, segundo a polícia.

Os chamados “crimes de ódio”, cometidos por preconceito contra grupos específicos, aumentaram 1,8%, totalizando 22.159 casos. Destes, mais de 80% foram motivados por xenofobia.

Os crimes antissemitas aumentaram 5%, chegando a 6.548 casos.

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