David Hockney em seis obras emblemáticas

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O pintor britânico David Hockney, que morreu na quinta-feira (11) aos 88 anos, era conhecido por seus quadros figurativos repletos de cor. Confira, a seguir, seis de suas obras mais conhecidas.

– “Domestic Scene, Notting Hill” (1963) –

Pintada em 1963, “Domestic Scene, Notting Hill” é típica dos primeiros trabalhos do artista, executada em óleo em um estilo experimental sem perspectiva. Uma figura vestida de preto está sentada numa poltrona, de costas para um homem nu. Um vaso amarelo, um candeeiro e uma cortina vermelha completam a cena austera e intrigante, ambientada em um apartamento no bairro de Notting Hill, em Londres, onde o pintor vivia na época.

– “A Bigger Splash” (1967) –

Esta tela, uma das mais importantes do pintor, é representativa do estilo de vida californiano que interessou a Hockney na década de 1960.

O azul pastel do céu sem nuvens e o azul mais profundo da piscina dominam a obra, em uma calma inquietante, quebrada apenas por um respingo.

A Califórnia foi uma grande fonte de inspiração para o artista, pois ele apreciava “a intensidade das cores, a luz, a sensualidade”, explicou Andrew Wilson, curador da Tate Britain, à BBC em 2017.

– “Mr and Mrs Clark and Percy” (1970-1971) –

Um casal, de pé junto a uma grande janela, olha para o espectador. O Sr. Clark está sentado, com seu gato Percy no colo, e sua esposa está sentada em frente a ele, com as mãos na cintura.

A intensidade emocional desta pintura, “uma obra-prima de tensão doméstica contida”, segundo o jornal The Guardian, também se encontra na terna e comovente “My Parents” (1977).

As telas fazem parte de uma série de retratos duplos dos entes queridos do artista em seu ambiente doméstico. Uma dessas obras, “Henry Geldzahler and Christopher Scott” (1969), foi vendida por 49,5 milhões de dólares (cerca de 254 milhões de reais, na cotação atual) em um leilão em Londres, em 2019.

– “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” (1972) –

“Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” retrata o pintor Peter Schlesinger, que Hockney conheceu em 1966 e que se tornou seu amante e maior inspiração.

Nesta grande tela, Schlesinger está elegantemente de pé à beira de uma piscina, observando uma figura subaquática que nada em sua direção, tendo como pano de fundo colinas verdejantes.

Em 2018, esta pintura foi leiloada na Christie’s em Nova York por 90,3 milhões de dólares (464 milhões de reais, na cotação atual), tornando-se a obra mais cara já vendida de um artista vivo. Um ano depois, foi superada pela escultura de coelho de Jeff Koons.

– “Bigger Trees Near Warter” (2007) –

Esta imponente pintura, com mais de quatro metros por doze, retrata um bosque em East Yorkshire, Inglaterra, pouco antes da primavera.

“É uma paisagem que conheço desde a infância e que tem muito significado, mas até cerca de dez anos atrás, eu nunca a havia considerado como tema”, explicou à BBC o pintor, que deixou a Califórnia em 2004 para retornar à sua região natal.

A obra, composta por 50 painéis unidos, foi pintada ao ar livre com o auxílio de fotografia digital.

– “The Yosemite Suite” (2010-2011) –

Hockney, já com mais de setenta anos, começou a pintar em um iPad, usando um lápis óptico e uma paleta de cores limitada.

“The Yosemite Suite” é uma série de 20 impressões ampliadas e de grande formato, criadas durante diversas estadias neste parque nacional californiano entre 2010 e 2011.

“O iPad é como uma folha de papel infinita, o que combinava perfeitamente com a minha sensação de que a pintura deveria ser grande”, afirmou Hockney em 2012.

O artista também utiliza o tablet como ferramenta de ensino, criando obras interativas que lhe permitem explicar e explorar o processo criativo.

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