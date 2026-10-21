Diretor da Nvidia insta empresas europeias a apostar na IA

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Jensen Huang, diretor-geral da fabricante de chips Nvidia, instou as empresas europeias a incorporarem a inteligência artificial, em um momento em que o continente busca aproveitar essa tecnologia na qual os Estados Unidos e a China são líderes.

“Seja na indústria automotiva, já que estamos construindo veículos autônomos, nos processos de fabricação com robótica, na descoberta de novos medicamentos no setor de saúde ou nos serviços financeiros, todas essas empresas precisam se transformar em companhias de inteligência artificial”, afirmou o executivo durante uma conferência de sua empresa em Berlim.

“Cada uma delas”, insistiu.

Na Europa, cresce a preocupação com as possíveis perdas que seus grandes expoentes industriais podem sofrer diante do uso cada vez mais relevante da IA, que pode se tornar um componente fundamental no design e na utilização de produtos.

Alguns defendem uma “IA industrial” como um possível caminho de desenvolvimento para a Europa, visto que a região abriga grandes fabricantes de maquinário, como a gigante alemã Siemens e a francesa Schneider Electric, que possuem fábricas ao redor do mundo.

Isso significa que essas empresas detêm informações potencialmente valiosas, as quais podem ser utilizadas para treinar a IA e aplicadas diretamente nas fábricas.

“Por favor, abram suas portas para a IA, permitindo que ela utilize seus dados”, instou o chanceler alemão Friedrich Merz na segunda-feira, em uma mensagem dirigida a pequenas e grandes empresas industriais do país.

Uma pesquisa realizada com 603 empresas e publicada em setembro pela associação digital alemã Bitkom revelou que 45% dos entrevistados temem que a segurança de dados comerciais confidenciais possa ser comprometida pelo uso de ferramentas de inteligência artificial por parte de terceiros.

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