Estudante do ensino médio do Estado da Georgia de 14 anos atira e mata 4 e fere 9

reuters_tickers

4 minutos

Por Rich McKay e Andrew Hay

ATLANTA (Reuters) – Um estudante de 14 anos matou dois colegas e dois professores, além de ferir outros nove, em um ataque em uma escola de ensino médio no Estado norte-americano da Georgia nesta quarta-feira, poucas semanas após o início das aulas, segundo as autoridades.

O tiroteio foi o primeiro do novo ano letivo nos Estados Unidos, um lembrete claro da ameaça de violência armada em escolas e faculdades em todo o país.

O tiroteio deixou quatro mortos na Apalachee High School em Winder, Georgia, e nove pessoas foram levadas a hospitais com vários ferimentos causados por tiros, disseram os investigadores em uma coletiva de imprensa.

O suspeito, identificado como Colt Gray, de 14 anos, aluno da escola, estava sob custódia e será acusado e julgado como adulto, disse Chris Hosey, diretor do Georgia Bureau of Investigation.

O suspeito estava conversando com os investigadores, mas eles se recusaram a dizer se sabiam o que o havia motivado. Eles também não disseram que tipo de arma foi usada no tiroteio.

“O que vemos atrás de nós é uma coisa maligna hoje”, disse o xerife Jud Smith durante uma breve coletiva de imprensa no terreno da escola.

Smith disse que seus delegados responderam rapidamente ao ataque depois que o departamento do xerife recebeu a notícia de um atirador ativo por volta das 10h20 (horário local).

O atirador foi confrontado por um delegado na escola e o rapaz imediatamente se deitou no chão e se rendeu, disse Smith.

O incidente ocorreu na escola a cerca de 80 km a nordeste de Atlanta.

As emissoras de TV locais transmitiram imagens de pais fazendo fila em carros do lado de fora da escola, na esperança de se reunirem com seus filhos. A escola, que teve quase 1.900 matrículas no ano passado, iniciou as aulas em 1º de agosto.

A ABC News mostrou uma testemunha, o estudante Sergio Caldera, dizendo que estava na aula de química quando ouviu os tiros. Caldera, de 17 anos, disse à ABC que sua professora abriu a porta e outro professor correu para lhe dizer para fechar a porta “porque há um atirador ativo”.

Enquanto os alunos e professores se juntavam na sala, alguém bateu na porta de sua sala e gritou várias vezes para que fosse aberta. Quando as batidas pararam, Caldera ouviu mais tiros e gritos. Ele disse que sua turma foi retirada para o campo de futebol da escola.

A Casa Branca disse em um comunicado que o presidente Joe Biden havia sido informado sobre o ataque “e seu governo continuará a se coordenar com as autoridades federais, estaduais e locais à medida que recebermos mais informações”.

“Jill e eu estamos de luto pelas mortes daqueles cujas vidas foram interrompidas devido a mais violência sem sentido com armas e pensando em todos os sobreviventes cujas vidas foram mudadas para sempre”, disse Biden em um comunicado, pedindo aos republicanos que trabalhem com os democratas para aprovar “legislação de bom senso de segurança de armas”.

A vice-presidente Kamala Harris, candidata à Presidência pelo Partido Democrata, classificou o tiroteio como uma “tragédia sem sentido”.

“Nós temos que parar com isso. Temos que acabar com essa epidemia de violência com armas”, disse Kamala no início de um evento de campanha em New Hampshire.

O ex-presidente Donald Trump, candidato republicano à Presidência, escreveu nas redes sociais que “nossos corações estão com as vítimas e entes queridos daqueles afetados pelo trágico evento em Winder, GA. Essas crianças queridas foram tiradas de nós cedo demais por um monstro doente e perturbado”.

O tiroteio foi o primeiro “ataque planejado” em uma escola neste outono, disse David Riedman, que dirige o K-12 School Shooting Database. Os alunos da Apalachee retornaram às aulas no mês passado; muitos outros alunos nos EUA estão retornando esta semana.

Os EUA registraram centenas de tiroteios dentro de escolas e faculdades nas últimas duas décadas, sendo que o mais mortal resultou em mais de 30 mortes na Virginia Tech em 2007. A carnificina provocou um debate acalorado sobre as leis de armas dos EUA e a Segunda Emenda da Constituição dos EUA, que consagra o direito de “manter e portar armas”.