Falhas descobertas por IA levam governos e empresas a tirar sites do ar

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Agências governamentais e empresas de todo o mundo tiraram sites do ar nesta quarta-feira (21) depois que vieram à tona duas falhas críticas relacionadas ao PHP, linguagem de programação que serve de base para uma grande parte da internet.

A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) instou organizações e empresas a aplicar imediatamente correções de segurança ou desconectar os sistemas vulneráveis.

As falhas “frequentemente fornecem um caminho direto para o sistema de arquivos ou para o banco de dados do servidor”, alertou a NSA em comunicado publicado na rede social X. Invasores poderiam explorá-las para assumir o controle de servidores sem precisar de senha.

O PHP está na base de plataformas populares de desenvolvimento de sites, de modo que as vulnerabilidades podem afetar uma ampla gama de páginas, desde lojas virtuais e veículos de comunicação até serviços governamentais.

Voluntários do projeto divulgaram uma correção nesta quarta-feira para resolver o problema.

– Atualizar “imediatamente” –

“Se você usa PHP, é imperativo atualizá-lo imediatamente”, afirmou a PHP Foundation, entidade que financia os desenvolvedores que trabalham na linguagem, em uma publicação em seu blog.

Volker Dusch, engenheiro de segurança da fundação, disse ao Wall Street Journal que as falhas representam o problema mais grave enfrentado pelo PHP em mais de uma década.

Os erros foram reportados em agosto pela empresa de segurança Calif e pela OpenAI, criadora do ChatGPT, que os identificaram de forma independente no mesmo dia.

Posteriormente, a Wiz, empresa de segurança em nuvem pertencente ao Google, informou ter encontrado outras formas de explorar as vulnerabilidades e estimou que o PHP é utilizado por cerca de 70% dos sites do mundo.

Na época, as falhas foram comunicadas de forma privada aos desenvolvedores do PHP e mantidas em sigilo enquanto uma correção era preparada.

A OpenAI afirmou no X que considera essas brechas “algumas das vulnerabilidades de maior impacto” dos últimos tempos e que sua descoberta “marca uma nova fase em que a IA pode encontrar falhas de segurança com impacto em escala global na internet”.

Mantida a tendência atual, o número de vulnerabilidades detectadas em 2026 por modelos de inteligência artificial poderá dobrar o recorde registrado no ano passado.

Os detalhes das falhas do PHP vazaram na internet na terça-feira, um dia antes da data prevista para a liberação da correção, provocando uma corrida contra o tempo para retirar sites do ar.

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