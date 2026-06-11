Grande expectativa pela estreia da SpaceX na Bolsa

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A SpaceX inicia nesta quinta-feira (11) a fase final de sua oferta pública inicial (IPO), sua estreia na Bolsa de Valores, que deverá bater diversos recordes mundiais com uma demanda que supera em muito a oferta, apesar da escala gigantesca da operação.

Para evitar imprevistos, o anúncio oficial, na sexta-feira, só será feito após o fechamento do pregão de quinta-feira, embora Wall Street já esteja em polvorosa com a expectativa.

Segundo a conta no Bluesky que acompanha o jato particular de Musk, o CEO da SpaceX está na região de Nova York desde terça-feira.

No primeiro dia de negociação das grandes empresas, seus executivos comparecem para tocar o sino de abertura, neste caso na Times Square, sede da Nasdaq, a bolsa eletrônica que abrigará a SpaceX.

Tudo indica que o magnata terá sucesso em sua tentativa de levantar US$ 75 bilhões (R$ 388 bilhões) em ações de seu grupo aeroespacial, o que triplicaria a maior entrada na Bolsa da história, o da petrolífera Saudi Aramco em 2019 (US$ 25,6 bilhões ou R$ 132 bilhões na cotação atual).

A SpaceX está agora avaliada em US$ 1,765 trilhão (R$ 9,135 trilhões), mais do que os US$ 1,7 trilhão do grupo saudita em seu auge, o que a tornaria uma das dez maiores empresas do mundo em valor de mercado.

Apesar desses números astronômicos, “há uma alta probabilidade de que o preço das ações dispare” na sexta-feira, quando as negociações começarem, alerta Jay Ritter, especialista em IPOs da Universidade da Flórida.

“Aparentemente, a demanda de investidores institucionais é quatro vezes maior do que o número de ações que serão efetivamente vendidas a eles”, acrescenta.

– Trilionário? –

A SpaceX está tão confiante que, segundo a CNBC, decidiu alocar 30% de suas novas ações a investidores individuais, uma proporção incomum.

Muitos pequenos acionistas compartilham a visão de Elon Musk de um conglomerado multifacetado que engloba foguetes, inteligência artificial (IA), chips, internet via satélite e redes sociais.

Mas também é uma empresa cujo crescimento desacelerou no ano passado e que perdeu quase US$ 5 bilhões (R$ 25,8 bilhões, na cotação atual) em 2025, em parte devido aos grandes investimentos em IA.

Ritter afirma que “não há como justificar tal avaliação. (…) Mas o mercado não faria isso se não acreditasse, ao menos um pouco, nas projeções otimistas da SpaceX.”

O que Elon Musk vende aos investidores, muito mais do que as atividades que já geram receita, como o lançador Falcon ou a rede de internet Starlink, é o potencial e os mercados que ainda não existem, como centros de dados no espaço.

O especialista em IPOs Jay Ritter não se lembra de um nível semelhante de expectativa, exceto talvez pelo Facebook. “Centenas de milhões de pessoas já tinham uma conta no Facebook, então isso gerou muita repercussão.”

Uma recepção favorável em Wall Street na sexta-feira poderia impulsionar a fortuna de Musk para além da marca simbólica de um trilhão de dólares, algo nunca antes visto.

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