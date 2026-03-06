México mobilizará quase 100 mil agentes de segurança para a Copa do Mundo

O México anunciou nesta sexta-feira (6) que mobilizará quase 100 mil agentes entre militares, policiais e seguranças privados para reforçar a segurança de suas três cidades-sede da Copa do Mundo de 2026: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

O anúncio ocorre duas semanas após uma operação federal na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o que provocou bloqueios em rodovias e episódios de violência em várias partes do país.

A operação foi apresentada na coletiva da presidente Claudia Sheinbaum em uma base militar em Zapopan, subúrbio de Guadalajara que abriga um dos estádios da Copa e onde foram registrados episódios violentos e localizadas valas clandestinas.

Segundo o general Román Villalvazo Barrios, responsável pela coordenação do plano, serão mobilizados 20 mil militares, incluindo membros da Guarda Nacional, e 55 mil policiais, além de integrantes de empresas privadas de segurança.

“Isso nos dá um total próximo de pouco mais de 99 mil agentes”, afirmou.

Com o “Plano Kukulcán”, o governo pretende prevenir e responder a possíveis ameaças durante o Mundial e garantir a segurança dos milhões de visitantes esperados nas sedes e em destinos turísticos próximos.

O México sediará 13 partidas, incluindo a abertura em 11 de junho no estádio Azteca.

A operação utilizará cerca de 2.500 veículos militares e civis, 24 aeronaves, sistemas antidrones e cães treinados para detectar explosivos.

