The Swiss voice in the world since 1935

Neonazista começa a cumprir pena em prisão feminina após mudar de gênero

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um intenso debate eclodiu na Alemanha depois que uma militante neonazista começou, nesta sexta-feira (29), a cumprir sua pena em uma prisão feminina, após ter legalmente mudado de gênero.

Marla-Svenja Liebich, de 54 anos, foi condenada em 2023 a 18 meses de prisão na prisão de Chemnitz por crimes que incluem incitação ao ódio racial e difamação.

No momento da sentença, a acusada se chamava Sven Liebich, mas mudou legalmente de gênero depois que a Alemanha aprovou, no ano passado, uma lei de identidade chamada Lei de Autodeterminação.

A decisão de Liebich, que passou a usar batom, brincos de ouro e uma blusa com estampa de leopardo, foi considerada por muitos como uma zombaria da legislação e até mesmo como uma forma de obter condições carcerárias mais favoráveis.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, afirmou que “a Justiça, os cidadãos e os políticos estão sendo ridicularizados porque a Lei de Autodeterminação oferece a oportunidade para isso”.

O funcionário conservador declarou que a Alemanha precisa “de um debate sobre como podem ser estabelecidas regras claras contra o abuso da mudança de gênero”.

Liebich foi por décadas uma figura destacada da extrema direita do leste da Alemanha e costumava ser membro do grupo proibido Blood and Honour, segundo a mídia local.

Também dirigia um negócio que vendia produtos online muito populares entre os grupos xenófobos, como um taco de beisebol com o lema “assistente de deportação”.

Em 2022, interrompeu uma parada do orgulho LGBTIQA+ na cidade de Halle, chamando os participantes de “parasitas da sociedade”, segundo ativistas.

Liebich também disse que se converteu ao judaísmo e pediu comida kosher e supervisão rabínica na prisão.

O comissário alemão contra o antissemitismo, Felix Klein, condenou a medida por considerá-la “uma zombaria não apenas aos judeus, mas a todas as pessoas religiosas, independentemente de sua fé”.

Por sua vez, a comissária pelos direitos queer, Sophie Koch, declarou ao semanário Die Zeit que não existia nenhuma obrigação legal de manter Liebich em uma prisão para mulheres e alertou contra “cair nas armadilhas dos agitadores de extrema direita”.

fec/fz/fg/mmy/hgs/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR