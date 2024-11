Partido governista da Geórgia vence eleição contestada com apuração quase completa

reuters_tickers

2 minutos

Por Felix Light e Lucy Papachristou

TBILISI (Reuters) – O partido governista Sonho Georgiano recebeu mais de 54% dos votos na eleição parlamentar da Geórgia no sábado, informou a comissão eleitoral neste domingo, embora o resultado tenha sido contestado pelos partidos de oposição.

O resultado, com mais de 99% das urnas apuradas, foi um duro golpe para os georgianos pró-Ocidente, que haviam ido às urnas encarando o pleito como uma escolha entre um partido governista que aprofundou laços com a Rússia e uma oposição que pretende acelerar a integração com a União Europeia.

Três missões de monitoramento distintas — a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), composta por 57 nações; os grupos sem fins lucrativos norte-americanos National Democratic Institute (NDI) e International Republican Institute (IRI); e um grupo de monitoramento eleitoral georgiano — relataram violações significativas durante a votação de sábado.

As violações, incluindo o enchimento de urnas, suborno, intimidação de eleitores e violência física perto das seções eleitorais, podem ter tido impacto sobre os resultados, disseram os grupos neste domingo.

No entanto, as três missões de monitoramento não chegaram a dizer que as eleições foram fraudadas ou falsificadas — alegações que os grupos de oposição reiteraram neste domingo.

“Continuamos expressando nossa profunda preocupação com o retrocesso democrático na Geórgia”, disse Antonio López-Istúriz White, chefe da delegação do Parlamento Europeu para a missão da OSCE.