Tempestade Kristin deixa ao menos 4 mortos e causa danos em Portugal

afp_tickers

2 minutos

Fortes chuvas e ventos intensos que atingiram Portugal na madrugada desta quarta-feira (28) deixaram pelo menos quatro mortos e causaram danos generalizados na região de Lisboa e na parte central do país, segundo os serviços de emergência.

Duas novas vítimas se somaram ao balanço anterior da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC).

Uma das primeiras vítimas registradas foi uma pessoa falecida em Vila Franca de Xira, nos arredores de Lisboa, quando seu carro foi atingido por uma árvore, segundo a entidade.

Outra pessoa morreu na queda de uma “estrutura metálica” em Monte Real, no distrito de Leiria (centro do país), acrescentou o organismo.

O novo balanço da ANPEC inclui uma pessoa encontrada com parada cardíaca em uma obra de construção e outra presa sob os escombros de uma residência em Leiria, no centro.

A passagem da tempestade Kristin foi marcada por chuvas torrenciais e rajadas de vento que chegaram a 150 km/h, provocando a queda de árvores, enchentes e deslizamentos de terra.

Os serviços de emergência intervieram em cerca de 1.500 ocorrências entre a meia-noite e as 8h00 locais (21h00 de terça e 05h00 de quarta-feira, no horário de Brasília).

O governo português descreveu a tempestade como um “fenômeno climático extremo, que causou danos significativos em várias partes do território”.

Até 850 mil residências e empresas ficaram sem energia elétrica nas primeiras horas desta quarta-feira.

Diversas estradas permanecem fechadas ou parcialmente bloqueadas, incluindo a principal rodovia que liga Lisboa ao norte do país, e o tráfego ferroviário também foi interrompido em várias regiões.

Vários municípios decidiram fechar as escolas.

Em Figueira da Foz, no litoral central de Portugal, o vento derrubou uma roda-gigante.

A tempestade Kristin continuou seu avanço para o leste e chegou à Espanha na manhã desta quarta-feira, provocando fortes nevascas em Madri, o que levou as autoridades a aconselharem a população a evitar “deslocamentos desnecessários”.

