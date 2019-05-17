Новый мэр Санкт-Морица Кристиан Йотт Йенни (Christian Jott Jenny) на свадебной вечеринке богатой индийской пары, февраль 2019 года.

(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Новые веяния в престижном туристическом регионе Санкт-Мориц на высоте более 1 800 метров в горах кантона Граубюнден: там, где раньше «богатенькие буратины», прилетев из Москвы на личных джетах, прогуливали свои меха, теперь начинается самая настоящая демократическая революция.

В конце 2018 г. на должность мэра здесь был избран Кристиан Йотт Йенни (Christian Jott JennyВнешняя ссылка), артист эстрады и талантливый тенор. Не исключено, что ключевым фактором его успеха стало сделанное им обещание «вытащить новую метлу и перетряхнуть все старые, пыльные и замшелые» структуры города. А для начала он намерен предоставить живущим тут иностранцам право голосовать по местным муниципальным вопросам и избираться в местные органы власти.

Перемены в Санкт-Морице начинаются исподволь, понемногу, они предпочитают белые кроссовки, синий бархатный пиджак и красный платочек в нагрудном кармане. Именно таким Кристиан Йотт Йенни предпочитает показываться на публике. Приступив к своим обязанностям в начале этого года, он уже успел представить гражданам и жителям города свой первый проект, а именно, новую версию городского уставаВнешняя ссылка, фактически городской конституции.

Избирательные права для иностранцев в Санкт-Морице Примерно 2 000 человек из общей сложности 5 тыс. жителей Санкт-Морица не имеют швейцарского паспорта. Доля проживающих здесь иностранцев составляет 41%, что намного выше, чем в среднем по Швейцарии (25%). Однако без иностранных квалифицированных рабочих рук в модной альпийской деревне уже обойтись просто нельзя! Мэр города считает, что иностранцы, которые живут тут, работают и платят тут налоги, вполне заслуживают права голосовать, а также избирать и быть избранными на политические должности (то есть иметь активное и пассивное право голоса). В его планах предоставить им такую возможность на муниципальном уровне. Граубюнден является одним из трех кантонов Швейцарии, где в отдельных муниципалитетах и общинах иностранцы имеют право голоса. В пяти кантонах западной франкоязычной Швейцарии муниципалитеты обязаны предоставлять иностранцам избирательные права: таково распоряжение кантональных властей. Предоставление права голоса для иностранцев на кантональном уровне практикуется в Швейцарии только в кантонах Юра и Невшатель. Конец инфобокса

Презентация прошла в помпезном, украшенном люстрами и потолочными росписями, «Театральном зале» роскошного отеля «Reine Victoria», а ее кульминацией, конечно же, стало намерение мэра предоставить иностранным жителям города право голосовать, избирать и быть избранными. Это сделало бы всемирно известный курорт одним из немногих мест в Швейцарии, где иностранцам предоставлены политические права. Граждане Санкт-Морица оценят новый устав города на референдуме, который пройдет не ранее 2020 года.

И это только один из заметных пунктов в программе нового мэра, который раньше если и оказывался в центре внимания публики, то только в основном в качестве артиста. Еще ребенком он пел в знаменитом венском хоре мальчиков Wiener SängerknabenВнешняя ссылка, впоследствии, имея неплохой тенор, он стал профессиональным певцом, получив соответствующее образование. Будучи еще и продюсером, он добился своего и смог убедить таких грандов джаза, как Нора Джонс, Чик Кориа и Дайана Кролл приезжать в Санкт-Мориц и выступать тут в программе знаменитого Festival da JazzВнешняя ссылка, проходящего в городе по инициативе нынешнего мэра уже двенадцать лет подряд.

«Город неограниченных возможностей»

В августе прошлого года К. Йенни решил «захватить власть» в Санкт-Морице и радикально поменять его репутацию. Его цель сделать так, чтобы в общественном сознании что в Швейцарии, что за ее пределами, город не воспринимался бы больше исключительно как снобистский курорт, населенный россиянами в пышных шубах, которые пьют шампанское, танцуют «казачок» и бросаются деньгами в роскошных магазинах.

В прошлом Санкт-Мориц всегда делал ставку на супербогатых: под этой эпохой мэр со склонностью к бельканто намерен подвести черту раз и на всегда. «Мы хотим сделать так, чтобы люди, услышав имя Санкт-Морица, говорили себе, эй, а ведь это город, в котором возможно многое из того, что невозможно в других городах», — заявил мэр К. Йенни в интервью порталу SWI swissinfo.ch.

Однако чего далеко ходить: уже одна его победа на выборах в октябре 2018 года стала для Швейцарии событием экстраординарным. Во-первых, он — беспартийный и не имеет за плечами почти никакого политического опыта. Во-вторых, родился новый мэр в Цюрихе, то есть считается для горцев Граубюндена «уроженцем долины» (Unterländer), пусть даже он сейчас постоянно проживает в Санкт-Морице и налоги платит он тоже там.

«У нас тут все — понаехавшие!»

«Я терпеть не могу, когда говорят о каких-то там «местных» или «не местных», — признался Йенни во время нашего интервью в ресторане в Цюрихе, в городе, в который он до сих пор часто заглядывает, несмотря на то, что постоянно он теперь проживает в Санкт-Морице. По его мнению, делить людей на местных и неместных — это расизм. «Слушайте, да весь Энгадин состоит из понаехавших иммигрантов!» — восклицает он. Для него тот факт, что и сам он в Санкт-Морице тоже в принципе чужак, стал очевидным политическим «бонусом», позволяющим действовать независимо, без оглядки на «местные обычаи и нравы».

В итоге Санкт-Мориц возглавил мэр, у которого в офисе стоит рояль и который на новогодних аперитивах от имени мэрии не стесняется спеть пару популярных арий. Что же касается таких приемов и других культурных мероприятий от имени руководства города, то теперь они проходят не просто в каком-то арендованном зале в холодном свете люминесцентных ламп, но в помпезном зале одного из лучших городских отелей. «Моя партия — это гости, это туристы и люди, работающие в туризме, а еще это деревенская молодежь. На собрания местных партийных ячеек я не хожу, даже конференции объединения Next GenerationВнешняя ссылка, от которого я баллотировался в мэры, для меня тоже не приоритет».

«Наши конкуренты — Маврикий, Нью-Йорк, Тоскана»

Это самое «Следующее поколение» сформировалось вокруг кандидата-тенора прошлым летом. В названии объединения скрывается намёк на его кадровый состав и социальную структуру: основное ядро его члены составляют наследники владельцев местных отелей и туристических пансионов. Накопив достаточно материальных ресурсов, это «поколение» теперь намерено конвертировать его в политическую власти. Оно хочет теперь само и непосредственно рулить этим горном курортов с репутацией и инфраструктурой класса люкс.

Видео Как лыжные курорты готовятся к будущему без снега Что делать, если снега в горах нет даже в декабре? Швейцарские горнолыжные курорты, например, хотят привлекать дополнительных туристов летом.

Представителями этого поколения являются Клаудиа Эрни (Claudia Aerni) из отеля CorvatschВнешняя ссылка и Николас Хаузер (Nicolas Hauser) из отеля HauserВнешняя ссылка. Оба они были избраны этой осенью в местный совет общины, орган самоуправления из 17-ти человек, который совместно с общим собранием членов общины формирует в городе законодательную власть. К этому новому поколению также принадлежит и Даниела Мярки (Daniela Märky), ведущий менеджер отеля SteffaniВнешняя ссылка, которая не скрываясь говорит, что голосовала за Йенни, как и многие представители молодого поколения жителей Санкт-Морица, а особенно те, кто работает в области туризма. «Он из тех кто — сказал, значит сделал, он олицетворяет перемены, в которых Санкт-Мориц так нуждается», — говорит Д. Мярки.

«В последние годы Санкт-Мориц, что называется, „потерял нюх“ и немного заплутал, утратив перспективное видение», — говорит она, будучи согласна с мэром, который говорит о необходимости срочно вдохнуть в центр деревни новую жизнь, освободив уж заодно город от автомобильного движения. А еще сейчас приходится решать совершенно новые проблемы, источником и причиной которых является глобализация. «Санкт-Мориц конкурирует теперь не с другими швейцарскими курортами, например, с Церматтом или Гштаадом. Нам приходится сражаться за гостей с Маврикием, Нью-Йорком, Тосканой. Современные туристы теперь куда более мобильны и спонтанны в своих решениях, а все благодаря современным возможностям онлайн-бронирования!», — говорит Д. Мярки.

«Мы живем благодаря гостям»

Новый мэр прекрасно видит эту проблему, она для него сейчас один из приоритетов. «Едва ли не 99% граждан Санкт-Морица живут исключительно благодаря туризму», — объясняет он. «Еще 150 лет назад гости проводили в Санкт-Морице в среднем два и три месяца в год. Пятьдесят лет назад — останавливались уже на две-три недели, а сегодня они приезжают всего лишь на два-три дня». Изменить ситуацию он намерен ставкой на бурную культурную жизнь Санкт-Морица и на развитие социальной кооперации поверх всех существующих барьеров.

Музей швейцарского художника Джованни Сегантини (1858-1899) в Санкт-Морице. (Keystone / Arno Balzarini)

«Относительно небольшой город просто перенасыщен культурой — здесь одних только картинных галерей 42 штуки! Кто только не приезжает к нам в гости! Для меня это всегда и составляло истинное очарование Санкт-Морица». Мэр считает, что «всей этой „разнообразной братии“ нужно предоставить какие-то шансы, но для начала самому городу нужно дать некоторую дополнительную свободу действий». Для достижения этой цели он даже может, если надо, открыто встать на чью-либо сторону, бросив на весы свой «административный ресурс».

Например, недавно один из наследников семейства строительного магната, которому принадлежит известный в Швейцарии концерн Sika, задумалВнешняя ссылка построить здесь Музей бобслея с кинотеатром и дискотекой. Один из жителей Санкт-Морица выступил против, и тогда Кристиан Йенни лично сел с ним за стол переговоров, попытавшись убедить того, что «нельзя ведь ставить палки в колеса общественно значимому и полезному проекту, придуманному из чистой любви к искусству». В итоге его собеседник свои возражения снял.

«Снять город с тормоза»

Лично пришлось мэру вмешиваться и в ситуацию, сложившуюся вокруг канадского журналиста и предпринимателя Тайлера Брюле (Tyler Brûlé), журналиста и предпринимателя, издателя журнала MonocleВнешняя ссылка. Тот целый год искал в Санкт-Морице место, где можно было бы открыть ресторан. Его мечтой было собственное кафе в модном месте города. Увы, все хозяева подходящих помещений захлопывали перед этим убежденным свои двери, так что предприниматель в итоге пришел в отчаяние и почти уже решил окончательной сдаться. И тогда мэр предложил ему заняться поисками решения проблемы вместе. И кто знает, может быть, Тайлеру Брюле все-таки удастся осуществить свой давний проект?

Чтобы в будущем подобных проблем больше не возникало, Йенни намерен учредить здесь местное ведомство по продвижению Санкт-Морица в качестве деловой и бизнес-площадки, которое могло бы выступать посредником между владельцами перспективной коммерческой недвижимости и теми, кто хочет начать своё собственное дело. «Мое преимущество состоит в том, что я не стремлюсь к политической карьере. Скорее, я выполняю роль человека, который снимает застоявшийся поезд с тормоза».



Русскоязычную версию материала подготовили Людмила Клот, Игорь Петров.

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