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История

Швейцарский Шмуцли – это вовсе не «плохой полицейский»

Школьники, перевоплотившиеся в образ «Шмутцли», регион Эннетбюрген, кантон Нидвальден, Швейцария.
Школьники, перевоплотившиеся в образ «Шмутцли», регион Эннетбюрген, кантон Нидвальден, Швейцария. Keystone

Этот сюжет известен всем в Швейцарии: на День Николая Чудотворца к детям с подарками приходит не только Самиклаус (Дед Мороз), но и его помощник и компаньон Шмутцли с черным лицом. Чернота на его лице символизирует грязь и сажу, а в конечном счете нечистую совесть некоторых непослушных детей, которые вели себя в этот год не всегда так, как полагается. Поэтому день 6 декабря всегда был днем не только радостного ожидания подарков, но и тревожных детских размышлений о своем поведении.

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Уроженец Лондона, Томас был журналистом газеты The Independent до тех пор, пока в 2005 году не переехал в Берн. Говорит сразу на трех национальных языках Швейцарии и обожает поездки по стране с остановками в пабах, ресторанах и кафе-мороженых.

Так что с образом Шмутцли были связаны не самые позитивные эмоции. А сегодня? Какие образы и эмоции связаны с ним сейчас? Об этом размышляет и Эди Яух (Edy Jauch), член специальной культурно-мемориальной гильдии Galli-Zunft KriensВнешняя ссылка (кантон Люцерн), занимающейся сохранением и пропагандой — в лучшем смысле этого слова — старых традиций и обычаев Швейцарии. В недавнем интервью газете Luzerner ZeitungВнешняя ссылка он рассказывал, что с детства помнит все эти рассказы про Шмутцли, который может появиться 6 декабря и не только отхлестать розгами за непослушание, но даже сунуть такого хулиганистого ребенка в мешок и отнести его в лес в назидание.

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«Сегодня это сразу у нас вызывает в голове ассоциации с киднеппингом, но все равно наша гильдия и сегодня не собирается отказываться от этого персонажа. Шмутцли — это конечно не злой телохранитель Деда Мороза. Он скорее помощник, призванный внушать уважение, но не страх. Некоторые семьи, правда, все равно сегодня предпочитают, чтобы к ним в гости приходил только Самиклаус и чтобы его компаньон ждал все это время на улице — но это случается крайне редко». В Европе у швейцарского Шмутцли есть много родственников-кузенов. В отдаленном родстве с ним находятся, например, немец Кнехт Рупрехт (Knecht Ruprecht) и австриец Крампус (Krampus), которые также сопровождают Святого Николая и выполняют схожие функции, будучи спутниками и одновременно антиподами Деда Мороза.

Шмутцли с отмытым от сажи лицом сопровождает швейцарского Деда Мороза (Самиклауса) по улице Банхофштрассе, Цюрих,1967 год.
Шмутцли с отмытым от сажи лицом сопровождает швейцарского Деда Мороза (Самиклауса) в процессии по улице Банхофштрассе. Цюрих,1967 год. Keystone

Считается, что прямым предком Шмутцли мог быть Чёрный Пит (Zwarte Piet), позаимствованный из голландской традиции. В Швейцарии дуэт Самиклауса и Шмутцли является важным составным элементом предрождественской поры. На склоне года они вдвоем посещают школы, детские сады, детские дома и отдельные семьи. Дети рассказывают стихи или поют песни, а взамен получают угощения: орехи, мандарины и пряники. В Швейцарии этот обычай во многом опирается и на дохристианские традиции: тот же Шмутцли (в переводе с немецкого Schmutz означает «грязь»), как рассказывал нам Курт Лисси, писатель и куратор отдела религиозного фольклора Исторического музея ЛюцернаВнешняя ссылка, был когда-то символом злых духов, которых люди пытались изгнать в ходе праздничных церемоний, наполненных шумом и огнём.

«У нас есть документальные свидетельства, датированные примерно 1910 годом, говорящие о том, что в День святого Николая в нашем регионе происходило явление персонажа по имени Бутцли (Butzli), у него было черное, всё в саже лицо, красные глаза и на голове черный колпак. Потом с течением времени Бутцли и превратился в Шмутцли», — рассказывает Курт Лисси и показывает нам иллюстрацию, датированную аж 1486 годом, на которой изображен бес, похищающий детей. «От него мотив похищения непослушных детей так сказать по наследству перешел к Шмутцли. А еще у нас есть образ Sträggele, это тоже фольклорная фигура, крадущая детей, и вот его бы я и назвал исконно швейцарским членом всеобщего рождественского бестиария. От него видимо Шмутцли и получил в наследство свою «берёзовую кашу»».

Во Франции и в регионах франкоязычной Швейцарии спутника Самиклауса зовут Père Fouettard или Ганс Трапп, и можно даже сказать, что впервые в истории тандем «хороший полицейский — плохой полицейский» появляется именно вместе с ними. Неудивительно, что дети издавна учились относиться к «плохому полицейскому» Шмуцли с некоторой опаской. «Они даже сегодня иногда спрашивают, не собирается ли Шмутцли засунуть их в мешок и отнести в темный лес. Но мы хотим, чтобы у людей было рождественское настроение, мы же не полиция, которая следит за порядком». Об этом говорит в интервью газете Luzerner Zeitung Даниэль Кюнг (Daniel Küng) президент Общества Святого Николая в расположенном рядом с Люцерном городе Литтау (St. Niklausgesellschaft LittauВнешняя ссылка).

Шмутцли, город Фрибур, 2017 год. От его внимательного взгляда не скроется ни один хулиганистый ребенок.
Шмутцли, город Фрибур, 2017 год. От его внимательного взгляда не скроется ни один хулиганистый ребенок. Keystone / Christian Merz

Однако временя меняются, вместе с ними меняется образ Шмутцли, равно как и его роль в культуре и общественном сознании. «Злого Шмуцли, который когда-то засовывал детей в мешок, больше не существует», — указал недавно в интервью газете Tages-Anzeiger Юрг Триер (Jürg Thrier). Сам он 33 года подряд играл на Рождество роль Самиклауса. А вот Эди Яух рассказал, что сейчас иногда даже встречаются молодые люди, которые не помнят или не понимают старой традиции и пытаются силой отобрать у Шмутцли его розги и даже поколотить его, но к такой ситуации участники праздничных процессий с участием Деда Мороза и Шмутцли готовятся заранее, их инструктируют не реагировать на подобные вызывающие действия и оставаться спокойными. «Иногда можно легонько стукнуть в ответ такого человека метлой или размазать по лицу симпатичной Снегурочки немного собственной черной косметики. Но тогда вполне возможно, что в итоге Шмутцли сам останется практически без макияжа».

Впрочем, эта проблема не столь уж и весома, куда серьезней является общая ситуация с так называемой «политической корректностью». И тут мы уже вступаем на настоящее минное поле. Мужчина в намазанным черным лицом? Да еще пристающий к женщинам? И потом в Нидерландах старого Zwarte Piet уже обвинилиВнешняя ссылка в пропаганде расовых стереотипов, возникших в эпоху голландского колониализма. Однако Шмутцли — это и самом деле «другое». Его черное лицо: это сажа дымохода, по которому, согласно легенде, компаньон Деда Мороза проникал иногда в дома со своей педагогической миссией.

В ногу со временем: Шмутцли и Самиклаус в 2020 году в разгар пандемии тоже использовали «Зум».
В ногу со временем: Шмутцли и Самиклаус в 2020 году в разгар пандемии тоже использовали «Зум». Keystone

«Мы не видим никаких проблем в этой традиции. Черное лицо Шмутцли не имеет расистской подоплеки и лишь подчеркивает мифологическое происхождение этой фигуры», — рассказала недавно популярной газете 20 Minuten Штефани Гретц (Stephanie Graetz), директор цюрихского Фонда по борьбе с расизмом и антисемитизмом (Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus). Маркус Колли (Markus Kolly), профессиональный Дед Мороз из Фрибура, говорит, что такая маскировка имеет и вполне практическое объяснение. «Смысл в том, чтобы ты не узнал человека, играющего роль Шмутцли. Дети не должны узнавать кого-то в этом образе. Вот почему (актёры) носят парики и фальшивые бороды», — рассказал он газете 20 Minuten.

Мартин Кемпф (Martin Kempf), руководящий порталом chlaus.chВнешняя ссылка, на котором можно заказать себе Деда Мороза на дом, рассказал газете 20 MinutenВнешняя ссылка, что в разных регионах интерпретации образа Шмутцли могут заметно отличаться друг от друга. «В некоторых регионах он предстает в образе углежога с закопченным лицом, но я из своего детства помню и другие варианты. В некоторых общинах Центральной Швейцарии Шмуцли изображен с белым лицом или даже вообще в виде ангела». В итоге возникает вопрос: чем занимаются Шмутцли и Самиклаус на исходе первой четверти 21 века? Ответить на этот вопрос попытался журналист региональной газеты Zürichsee ZeitungВнешняя ссылка.

Последние штрихи к портрету: артисту в образе Шмутцли накладывают на лицо черный макияж, который символизирует грязь и сажу, а в конечном счете нечистую совесть. Город Штефа, кантон Цюрих.
Последние штрихи к портрету: журналисту в образе Шмутцли накладывают на лицо черный макияж, который символизирует грязь и сажу, а в конечном счете нечистую совесть. Город Штефа, кантон Цюрих. Michael Trost

Отправившись в исторический город Штефа в кантоне Цюрих, он провел там целый день в костюме Шмуцли (на фото выше), сопровождая Самиклауса. Главное, чтобы костюмчик сидел, и к Шмутцли, оказывается, это относится в первую очередь. В конце концов канун Рождественских праздников это и в самом деле время чародейства и волшебства. «Потом нужно подняться по лестнице к квартире. Борода на месте? Все ок, тогда можно звонить в дверь. Из-за нее тут же раздается детский голос: «Мамочка, Самиклаус пришел!».

Святой Николай — это одна из самых почитаемых фигур в христианской традиции, покровитель детей, моряков, путешественников, купцов. В Западной и Восточной христианских традициях он почитается как святой, его исторический прототип — это епископ Николай Мирликийский (3-4 век н. э.). Родился ок. 270 года в городе Патара (современная Турция). Его семья была вполне состоятельной, но после смерти родителей Николай потратил всё своё наследство, чтобы помогать бедным и нуждающимся.

Затем он стал епископом города Миры (ныне Демре в Турции), был известен своей благотворительностью, мудростью и чудесами. В Швейцарии Николай Чудотворец (Samichlaus) приходит к детям вместе с перепачканным сажей напарником Шмутцли (от нем. Schmutz — «грязь»), одаривая послушных детей подарками и напоминая непослушным о необходимости уважать родителей. В Нидерландах он известен как Синтерклаас (Sinterklaas), он приезжает из Испании, его помощника зовут Зварте Пит / Черный Петер (Zwarte Piet).

В Германии и Австрии в День Святого Николая (6 декабряВнешняя ссылка) дети оставляют у дверей обувь или подвешивают носки на камин, в ожидании, что они будут наполнены сладостями. В отличие от западной (американской) традиции, где Святой Николай трансформировался в Санта-Клауса, в России и в Украине Николай сохранил свою духовную роль. В советский период он в качестве дарителя подарков был правда вытеснен образом Деда Мороза. Но впоследствии традиция отмечать день Николая Чудотворца начала возрождаться, особенно в Украине.

Отдельным персонажем является Кристкинд (Christkind, буквально «Младенец Христос»). В немецкоязычных странах это традиционный Рождественский образ, он тоже дарит детям подарки. Изначально Кристкинд имел в в самом деле образ младенца Иисуса, но со временем он трансформировался в ангелоподобную фигуру, часто в юную девушку с белокурыми кудрями, одетую в белые или золотые одежды, нередко с крыльями за спиной.

В отличие от «Вайнахтсмана» (немецкого аналога Деда Мороза) или Санта-Клауса, Кристкинд не имеет фиксированного образа старца с бородой. Его изображение в качестве ангелоподобного существа подчёркивает духовный аспект Рождества, связывая традицию дарения подарков непосредственно с рождением Иисуса Христа. Кристкинд является важным элементом Рождественской культуры, олицетворяя собой сочетание религиозных традиций и чисто светских праздничных обычаев.

Самиклаус уверенно три раза стучит во входную дверь, затем вступает в прихожую. Нас встречает пятилетний Ноа, он ведет нас в гостиную, заметно взволнованный и с блестящими глазами. Его годовалая сестра Сара (все имена изменены) смотрит на нас с искренним изумлением. Мы присаживаемся на два специально выставленных стула, Самиклаус открывает принесенную с собой толстенную книгу. «Итак, дорогой Ноа, ты был хорошим мальчиком в уходящем году?» Голос Деда Мороза клокочет и вибрирует. Ребенок с нетерпением кивает головой. «Ну тогда давай посмотрим, что написал о тебе наш Шмутцли», — продолжает он, бросая на меня заговорщический взгляд.

Шмуцли и Самиклаус ходят от дома к дому, одаривая послушных детей подарками и напоминая непослушным детям о необходимости уважать родителей.
Шмуцли и Самиклаус ходят от дома к дому, одаривая послушных детей подарками и напоминая непослушным детям о необходимости уважать родителей. Michael Trost

«Ага, вот тут написано, что в детском саду ты ведешь себя хорошо, вот только за обедом дома ты иногда бываешь немного привередлив». Мальчик соглашается и опускает голову. «На следующий год все обязательно изменится», — говорит он. Удовлетворившись услышанным, Самиклаус захлопывает книгу, Ноа дал слово исправиться и этого достаточно, я залезаю поглубже в свой рогожный мешок, достаю оттуда и протягиваю Ноа два пакета, наполненных шоколадом, арахисом и мандаринами. «Но теперь нам пора идти, нас ждут и другие дети», — говорит Самиклаус, вставая и опираясь на свой посох.

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