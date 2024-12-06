Швейцарский Шмуцли – это вовсе не «плохой полицейский»

Школьники, перевоплотившиеся в образ «Шмутцли», регион Эннетбюрген, кантон Нидвальден, Швейцария. Keystone

Этот сюжет известен всем в Швейцарии: на День Николая Чудотворца к детям с подарками приходит не только Самиклаус (Дед Мороз), но и его помощник и компаньон Шмутцли с черным лицом. Чернота на его лице символизирует грязь и сажу, а в конечном счете нечистую совесть некоторых непослушных детей, которые вели себя в этот год не всегда так, как полагается. Поэтому день 6 декабря всегда был днем не только радостного ожидания подарков, но и тревожных детских размышлений о своем поведении.

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Томас Стивенс Уроженец Лондона, Томас был журналистом газеты The Independent до тех пор, пока в 2005 году не переехал в Берн. Говорит сразу на трех национальных языках Швейцарии и обожает поездки по стране с остановками в пабах, ресторанах и кафе-мороженых.

Так что с образом Шмутцли были связаны не самые позитивные эмоции. А сегодня? Какие образы и эмоции связаны с ним сейчас? Об этом размышляет и Эди Яух (Edy Jauch), член специальной культурно-мемориальной гильдии Galli-Zunft KriensВнешняя ссылка (кантон Люцерн), занимающейся сохранением и пропагандой — в лучшем смысле этого слова — старых традиций и обычаев Швейцарии. В недавнем интервью газете Luzerner ZeitungВнешняя ссылка он рассказывал, что с детства помнит все эти рассказы про Шмутцли, который может появиться 6 декабря и не только отхлестать розгами за непослушание, но даже сунуть такого хулиганистого ребенка в мешок и отнести его в лес в назидание.

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«Сегодня это сразу у нас вызывает в голове ассоциации с киднеппингом, но все равно наша гильдия и сегодня не собирается отказываться от этого персонажа. Шмутцли — это конечно не злой телохранитель Деда Мороза. Он скорее помощник, призванный внушать уважение, но не страх. Некоторые семьи, правда, все равно сегодня предпочитают, чтобы к ним в гости приходил только Самиклаус и чтобы его компаньон ждал все это время на улице — но это случается крайне редко». В Европе у швейцарского Шмутцли есть много родственников-кузенов. В отдаленном родстве с ним находятся, например, немец Кнехт Рупрехт (Knecht Ruprecht) и австриец Крампус (Krampus), которые также сопровождают Святого Николая и выполняют схожие функции, будучи спутниками и одновременно антиподами Деда Мороза.

Шмутцли с отмытым от сажи лицом сопровождает швейцарского Деда Мороза (Самиклауса) в процессии по улице Банхофштрассе. Цюрих,1967 год. Keystone

Считается, что прямым предком Шмутцли мог быть Чёрный Пит (Zwarte Piet), позаимствованный из голландской традиции. В Швейцарии дуэт Самиклауса и Шмутцли является важным составным элементом предрождественской поры. На склоне года они вдвоем посещают школы, детские сады, детские дома и отдельные семьи. Дети рассказывают стихи или поют песни, а взамен получают угощения: орехи, мандарины и пряники. В Швейцарии этот обычай во многом опирается и на дохристианские традиции: тот же Шмутцли (в переводе с немецкого Schmutz означает «грязь»), как рассказывал нам Курт Лисси, писатель и куратор отдела религиозного фольклора Исторического музея ЛюцернаВнешняя ссылка, был когда-то символом злых духов, которых люди пытались изгнать в ходе праздничных церемоний, наполненных шумом и огнём.

«У нас есть документальные свидетельства, датированные примерно 1910 годом, говорящие о том, что в День святого Николая в нашем регионе происходило явление персонажа по имени Бутцли (Butzli), у него было черное, всё в саже лицо, красные глаза и на голове черный колпак. Потом с течением времени Бутцли и превратился в Шмутцли», — рассказывает Курт Лисси и показывает нам иллюстрацию, датированную аж 1486 годом, на которой изображен бес, похищающий детей. «От него мотив похищения непослушных детей так сказать по наследству перешел к Шмутцли. А еще у нас есть образ Sträggele, это тоже фольклорная фигура, крадущая детей, и вот его бы я и назвал исконно швейцарским членом всеобщего рождественского бестиария. От него видимо Шмутцли и получил в наследство свою «берёзовую кашу»».

Во Франции и в регионах франкоязычной Швейцарии спутника Самиклауса зовут Père Fouettard или Ганс Трапп, и можно даже сказать, что впервые в истории тандем «хороший полицейский — плохой полицейский» появляется именно вместе с ними. Неудивительно, что дети издавна учились относиться к «плохому полицейскому» Шмуцли с некоторой опаской. «Они даже сегодня иногда спрашивают, не собирается ли Шмутцли засунуть их в мешок и отнести в темный лес. Но мы хотим, чтобы у людей было рождественское настроение, мы же не полиция, которая следит за порядком». Об этом говорит в интервью газете Luzerner Zeitung Даниэль Кюнг (Daniel Küng) президент Общества Святого Николая в расположенном рядом с Люцерном городе Литтау (St. Niklausgesellschaft LittauВнешняя ссылка).

Шмутцли, город Фрибур, 2017 год. От его внимательного взгляда не скроется ни один хулиганистый ребенок. Keystone / Christian Merz

Однако временя меняются, вместе с ними меняется образ Шмутцли, равно как и его роль в культуре и общественном сознании. «Злого Шмуцли, который когда-то засовывал детей в мешок, больше не существует», — указал недавно в интервью газете Tages-Anzeiger Юрг Триер (Jürg Thrier). Сам он 33 года подряд играл на Рождество роль Самиклауса. А вот Эди Яух рассказал, что сейчас иногда даже встречаются молодые люди, которые не помнят или не понимают старой традиции и пытаются силой отобрать у Шмутцли его розги и даже поколотить его, но к такой ситуации участники праздничных процессий с участием Деда Мороза и Шмутцли готовятся заранее, их инструктируют не реагировать на подобные вызывающие действия и оставаться спокойными. «Иногда можно легонько стукнуть в ответ такого человека метлой или размазать по лицу симпатичной Снегурочки немного собственной черной косметики. Но тогда вполне возможно, что в итоге Шмутцли сам останется практически без макияжа».

Впрочем, эта проблема не столь уж и весома, куда серьезней является общая ситуация с так называемой «политической корректностью». И тут мы уже вступаем на настоящее минное поле. Мужчина в намазанным черным лицом? Да еще пристающий к женщинам? И потом в Нидерландах старого Zwarte Piet уже обвинилиВнешняя ссылка в пропаганде расовых стереотипов, возникших в эпоху голландского колониализма. Однако Шмутцли — это и самом деле «другое». Его черное лицо: это сажа дымохода, по которому, согласно легенде, компаньон Деда Мороза проникал иногда в дома со своей педагогической миссией.

В ногу со временем: Шмутцли и Самиклаус в 2020 году в разгар пандемии тоже использовали «Зум». Keystone

«Мы не видим никаких проблем в этой традиции. Черное лицо Шмутцли не имеет расистской подоплеки и лишь подчеркивает мифологическое происхождение этой фигуры», — рассказала недавно популярной газете 20 Minuten Штефани Гретц (Stephanie Graetz), директор цюрихского Фонда по борьбе с расизмом и антисемитизмом (Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus). Маркус Колли (Markus Kolly), профессиональный Дед Мороз из Фрибура, говорит, что такая маскировка имеет и вполне практическое объяснение. «Смысл в том, чтобы ты не узнал человека, играющего роль Шмутцли. Дети не должны узнавать кого-то в этом образе. Вот почему (актёры) носят парики и фальшивые бороды», — рассказал он газете 20 Minuten.

Мартин Кемпф (Martin Kempf), руководящий порталом chlaus.chВнешняя ссылка, на котором можно заказать себе Деда Мороза на дом, рассказал газете 20 MinutenВнешняя ссылка, что в разных регионах интерпретации образа Шмутцли могут заметно отличаться друг от друга. «В некоторых регионах он предстает в образе углежога с закопченным лицом, но я из своего детства помню и другие варианты. В некоторых общинах Центральной Швейцарии Шмуцли изображен с белым лицом или даже вообще в виде ангела». В итоге возникает вопрос: чем занимаются Шмутцли и Самиклаус на исходе первой четверти 21 века? Ответить на этот вопрос попытался журналист региональной газеты Zürichsee ZeitungВнешняя ссылка.

Последние штрихи к портрету: журналисту в образе Шмутцли накладывают на лицо черный макияж, который символизирует грязь и сажу, а в конечном счете нечистую совесть. Город Штефа, кантон Цюрих. Michael Trost

Отправившись в исторический город Штефа в кантоне Цюрих, он провел там целый день в костюме Шмуцли (на фото выше), сопровождая Самиклауса. Главное, чтобы костюмчик сидел, и к Шмутцли, оказывается, это относится в первую очередь. В конце концов канун Рождественских праздников это и в самом деле время чародейства и волшебства. «Потом нужно подняться по лестнице к квартире. Борода на месте? Все ок, тогда можно звонить в дверь. Из-за нее тут же раздается детский голос: «Мамочка, Самиклаус пришел!».

Кто есть кто в Рождественскую пору Святой Николай — это одна из самых почитаемых фигур в христианской традиции, покровитель детей, моряков, путешественников, купцов. В Западной и Восточной христианских традициях он почитается как святой, его исторический прототип — это епископ Николай Мирликийский (3-4 век н. э.). Родился ок. 270 года в городе Патара (современная Турция). Его семья была вполне состоятельной, но после смерти родителей Николай потратил всё своё наследство, чтобы помогать бедным и нуждающимся. Затем он стал епископом города Миры (ныне Демре в Турции), был известен своей благотворительностью, мудростью и чудесами. В Швейцарии Николай Чудотворец (Samichlaus) приходит к детям вместе с перепачканным сажей напарником Шмутцли (от нем. Schmutz — «грязь»), одаривая послушных детей подарками и напоминая непослушным о необходимости уважать родителей. В Нидерландах он известен как Синтерклаас (Sinterklaas), он приезжает из Испании, его помощника зовут Зварте Пит / Черный Петер (Zwarte Piet). В Германии и Австрии в День Святого Николая (6 декабряВнешняя ссылка) дети оставляют у дверей обувь или подвешивают носки на камин, в ожидании, что они будут наполнены сладостями. В отличие от западной (американской) традиции, где Святой Николай трансформировался в Санта-Клауса, в России и в Украине Николай сохранил свою духовную роль. В советский период он в качестве дарителя подарков был правда вытеснен образом Деда Мороза. Но впоследствии традиция отмечать день Николая Чудотворца начала возрождаться, особенно в Украине. Отдельным персонажем является Кристкинд (Christkind, буквально «Младенец Христос»). В немецкоязычных странах это традиционный Рождественский образ, он тоже дарит детям подарки. Изначально Кристкинд имел в в самом деле образ младенца Иисуса, но со временем он трансформировался в ангелоподобную фигуру, часто в юную девушку с белокурыми кудрями, одетую в белые или золотые одежды, нередко с крыльями за спиной. В отличие от «Вайнахтсмана» (немецкого аналога Деда Мороза) или Санта-Клауса, Кристкинд не имеет фиксированного образа старца с бородой. Его изображение в качестве ангелоподобного существа подчёркивает духовный аспект Рождества, связывая традицию дарения подарков непосредственно с рождением Иисуса Христа. Кристкинд является важным элементом Рождественской культуры, олицетворяя собой сочетание религиозных традиций и чисто светских праздничных обычаев.

Самиклаус уверенно три раза стучит во входную дверь, затем вступает в прихожую. Нас встречает пятилетний Ноа, он ведет нас в гостиную, заметно взволнованный и с блестящими глазами. Его годовалая сестра Сара (все имена изменены) смотрит на нас с искренним изумлением. Мы присаживаемся на два специально выставленных стула, Самиклаус открывает принесенную с собой толстенную книгу. «Итак, дорогой Ноа, ты был хорошим мальчиком в уходящем году?» Голос Деда Мороза клокочет и вибрирует. Ребенок с нетерпением кивает головой. «Ну тогда давай посмотрим, что написал о тебе наш Шмутцли», — продолжает он, бросая на меня заговорщический взгляд.

Шмуцли и Самиклаус ходят от дома к дому, одаривая послушных детей подарками и напоминая непослушным детям о необходимости уважать родителей. Michael Trost

«Ага, вот тут написано, что в детском саду ты ведешь себя хорошо, вот только за обедом дома ты иногда бываешь немного привередлив». Мальчик соглашается и опускает голову. «На следующий год все обязательно изменится», — говорит он. Удовлетворившись услышанным, Самиклаус захлопывает книгу, Ноа дал слово исправиться и этого достаточно, я залезаю поглубже в свой рогожный мешок, достаю оттуда и протягиваю Ноа два пакета, наполненных шоколадом, арахисом и мандаринами. «Но теперь нам пора идти, нас ждут и другие дети», — говорит Самиклаус, вставая и опираясь на свой посох.

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Показать больше Пять безумных праздничных традиций в Швейцарии Этот контент был опубликован на Мы расскажем Вам о пяти самых странных швейцарских традициях и обычаях, а Вы приготовьтесь не пугаться и ничему не удивляться. Читать далее Пять безумных праздничных традиций в Швейцарии

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