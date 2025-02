Freiburg ehrt 100 Jahre Jean Tinguely

Keystone-SDA

Freiburg ehrt das kulturelle und soziale Erbe des Schweizer Maschinenkünstlers Jean Tinguely. Der Freiburger hätte am 22. Mai 2025 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu seinen Ehren sind neben Ausstellungen auch eine Radrennetappe und ein Volksfest geplant.

(Keystone-SDA) Am 15. Juni veranstalten Stadt und Kanton Freiburg gemeinsam mit Kunstschaffenden des Kantons ein Volksfest unter dem Motto: Bewegung, Lärm, Musik, Chaos und viel Geselligkeit. In einer fröhlichen und unkonventionellen Atmosphäre – ganz wie es Tinguely geliebt hätte – sollen Menschen zusammenkommen und gemeinsam feiern, wie Stadt und Kanton Freiburg am Montag mitteilten.

Geplant sei eine grosse Parade durch die Stadt, die von einer eigens für diesen Anlass angefertigten Maschine angeführt wird. Auch die Tour de Romandie 2025 ehrt Tinguely mit einer besonderen Etappe. Diese führt von Basel, wo sich das Museum Tinguely befindet, nach Freiburg und fährt dort in der Nähe des Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle vorbei.