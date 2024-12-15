«Швейцарские подранки», или Возвращение на чужую родину

Кадр из фильма «Мои испанские друзья», который был представлен в апреле 2024 года на фестивале Visions du Réel («Видение реальности») в г. Ньон. Сейчас он идет в кинотеатрах франкоязычной Швейцарии, а вскоре его можно будет посмотреть и в немецкоязычной части страны. ldd

В документальном фильме Mes amis espagnols («Мои испанские друзья») швейцарский режиссер Адриен Бардон (Adrien BordoneВнешняя ссылка) рассказывает о том, как дети, родившиеся и выросшие в Швейцарии, а точнее в городе Биль на западе кантона Берн, вдруг оказались вынуждены вернуться на историческую родину своих родителей, в чужую для них Испанию.

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Для Швейцарии вопрос миграции всегда был очень непростым, ведь сегодня мигрантами в первом, а то и во втором поколении являются 27% от 9 млн человек общего населения. Кино, литература и театр, разумеется, не могли обойти этот вопрос стороной. Отрефлексировать миграционные сюжеты Швейцария пыталась уже задолго до так называемого «миграционного кризиса», начавшегося в 2015 году. Таковы, например, документальные фильмы «Крепость» (The Fortress, 2008) и «Спецрейс» (Special Flight, 2011) швейцарского режиссера Фернана Мельгара (Fernand MelgarВнешняя ссылка), сына трудовых иммигрантов из Испании. В детстве он некоторое время вынужден был влачить печальное существование так называемых «детей из шкафа», то есть подростков, нелегально приехавших в Швейцарию в 1960-е годы к своим родителям-гастарбайтерам и оставшимся в стране в нарушение тогдашних миграционных норм, запрещавших «сезонным рабочим» осуществлять воссоединение семей. Потому таким детям и приходилось прятаться от всевидящего ока миграционных ведомств.

Прообраз главного героя

Фернан Мельгар сам вполне мог бы стать прообразом главного героя романа Das EidechsenkindВнешняя ссылка («Ребенок ящерицы», 2018) швейцарского писателя Винченцо Тодиско (Vincenzo Todisco), книги, как раз и рассказывающей о таких «швейцарских подранках». А в 2017 году в Швейцарии вышел документальный фильм Willkommen in der Schweiz Внешняя ссылка(«Добро пожаловать в Швейцарию»), снятой Сабиной Гизигер (Sabine Gisiger) из Цюриха о том, как в 2015 году небольшой городок в кантоне Ааргау наотрез отказался принять и разместить у себя десяток беженцев. Во всех этих книгах и фильмах эмиграция показана в качестве процесса, который проходит всегда по одной и той же траектории: отъезд с исторической родины в новую страну.

Внешний контент

С этим процессом обычно связаны и все личные проблемы, душевные раны, горести и страдания главных героев, оказавшихся в ситуации вынужденной «перемены мест». Но в фильме «Мои испанские друзья» эмиграция направлена в противоположную сторону, из благополучной Швейцарии в Галисию, регион на северо-западе Пиренейского полуострова, имеющий статус автономного сообщества. Все страдания тоже перевернуты с ног на голову — герои фильма тоскуют по Швейцарии, с тревогой всматриваясь в совершенно чужие для них очертания страны, которая для их родителей была родиной: для родителей, но не для них самих.

Эмоциональный мигрант

Фильм «Мои испанские друзья», который сейчас показывают в кинотеатрах франкоязычной Швейцарии и который скоро появится в немецкоязычных регионах, снял режиссер Адриан Бардон, родившийся в 1987 году в городе Биль/Бьен на западе кантона Берн, на самой языковой границе между западной франкофонной и центральной германоязычной частями страны. Его отец родом из Генуи, мать — швейцарка. «Родители познакомились в Италии. Мой отец последовал за матерью в Швейцарию по большой любви. Скажем так, он был эмоциональным мигрантом. Вероятно, из-за этой личной истории я всегда проблему межкультурной коммуникации воспринимал особенно остро. Но если бы я был стопроцентным швейцарцем, то, наверное снимать фильм об этом я бы даже и не стал», — рассказывает режиссер порталу SWI.

Швейцарский кинорежиссер Адриен Бардон (Adrien Bordone). Copyright By Peter Samuel Jaggi

Во время учебы в школе он близко сдружился с детьми испанских «сезонных рабочих». Их родители работали в Швейцарии совершено легально, так что они не были «детьми из шкафа». Напротив, они родились в Швейцарии, ходили, как тут и положено, в швейцарскую школу, учившую их быть дисциплинированными, аккуратными и опрятными. По сравнению с ней школы в Испании показались им потом, после «возвращения», как говорит один из героев фильма, гнездом «абсолютного варварства».

Две страны, две идентичности

Как рассказывает Адриен Бардон, в начале 2000-х годов «мои друзья проводили летние каникулы в Галисии, а я сам уезжал в Италию. Наше общение было полезным для всех нас: у нас у каждого в анамнезе было по две страны, нас каждого отличала от окружающих двойная идентичность. Но меня моя собственная история особо не интересовала, мне была интересна их история». Так и возник документальный фильм, который частично был снят в Испании. Там режиссер познакомился с родителями своих бывших школьных друзей. После работы в Швейцарии они вышли на пенсию и вернулись домой, с тем чтобы «построить себе дом на родине».

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Но что стало с их детьми, с его школьными друзьями из Биля? В фильме показано, как один из них работает теперь в Мюнхене, другой преподает французский язык в Испании, третий вернулся в Швейцарию, найдя работу в строительной фирме. У них у всех разные судьбы, но их объединяет общая тоска по Швейцарии. Как правило, фильмы об изгнании и миграции исполнены печали и тревоги, однако в данном случае преобладают ностальгия и теплые воспоминаниями об уютном упорядоченном прошлом.

Душевные раны

«Мои друзья пережили трудные времена, вынужденный отъезд нанес им душевные раны. Но я все равно не хотел вносить свой личный вклад в такую разработку проблемы миграции», — объясняет Адриен Бардон. Его фильм стремится показать другую коллизию, а именно то, как родители решают вырвать своих детей-подростков из налаженной счастливой жизни, ничего не сообщив им заранее о своих планах, и то, чем обычно кончаются такого рода катастрофы.

«Разбор полётов»: фильм дает возможность раскрыться и родителям, и их детям. Мы видим, как каждый из них высказывает свое мнение — и как в результате происходит столкновение двух поколений. ldd

Фильм даёт возможность раскрыться и родителям, и их уже взрослым детям. Мы видим, как каждый из них высказывает свое собственное мнение — и как в результате происходит столкновение двух поколений. Бывшие послушные подростки превратились сегодня в скептически настроенных людей, пытающихся понять, как отразились на них решения, волевым образом принятые родителями 20 лет назад.

Один из минусов этого документального фильма заключается в нелинейном повествовании, личности персонажей и их мотивации бывают не всегда до конца понятны зрителям. Но режиссер говорит, что он специально не хотел создавать ленту с четко прописанными портретами людей. «Я предпочел использовать хоровую форму, когда персонажи, прошедшие через одни и те же радости и горести, объединяются, а излучаемая ими энергия не рассеивается, а наоборот, фокусируется».

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Франкоязычный оригинальный текст отредактирован Самуэлем Жабером, на английский язык текст адаптирован с французского языка Ж. Ваарденбургом (J. Waardenburg/sb), русскоязычная оригинальная версия адаптирована и подготовлена русскоязычной редакцией SWI / нк / ап.