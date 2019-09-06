Новые «гибридные формы» политической агитации на улицах Швейцарии: люди больше не верят традиционной политической рекламе, но инфлюэнсерам на улицах они поверить готовы. (© Keystone/Jean-Christophe Bott)

Весьма вовремя «случившиеся» в Швейцарии левые климатические и женские «забастовки» возымели своё действие: новые «гибридные формы» политической агитации, не сразу ясно кем организованные, привели к тому, что партии, выступающие с климатической и левой повесткой, могут рассчитывать в октябре на выборах в швейцарский федеральный парламент на солидный прирост электоральной поддержки.

«Зеленая повестка» по-прежнему в достаточно заметной степени занимает умы граждан за полтора месяца до выборов в федеральный парламент Швейцарии. Сравниться с ней по значимости не может пока ни одна другая тема. Таков краткий итог репрезентативного онлайн-опроса, проведенного ННИ изучения общественного мнения из Цюриха Sotomo по заказу швейцарской национальной общественной (негосударственной) телерадиокомпании SRG SSR, независимым структурным подразделением которой является наш сайт швейцарского международного радио SWI swissinfo.ch.

«Те, кто считал, что жарким летом, случившимся в этом году в Швейцарии, „зелёные“ партии расслабятся и „заснут в оглоблях“, тот ошибался», — заявил вчера журналистам на пресс-конференции директор института Sotomo Михаэль Херманн (Michael Hermann). Партия «Зелёных» (Grüne) в настоящее время может рассчитывать в Швейцарии на поддержку 10,5% голосов избирателей, это их лучший результат за многие предыдущие годы. Свою долю «электорального пирога» могут получить и «Зелёные либералы» (GLP). Они пока находят поддержку 7% избирателей. Приток голосов к ним происходит, прежде всего, за счет партий правого фланга и правого центра.



(swissinfo.ch)

Правая Швейцарская Народная партия (SVP / UDC), как и в прошлые годы, остаётся лидером, опять не дотягиваясь, правда, до магической отметки в 30%. Сейчас за неё готовы отдать свои голоса 26,8% швейцарцев с правом голоса. Тем самым правые консерваторы заметно опережают социал-демократов (SP) с их примерно 19-тью процентами голосов избирателей и правых центристов из партии швейцарских либералов (FDP), за которых пока готовы проголосовать 17% граждан. Партия «христианских демократов» (CVP), сейчас вынуждена конкурировать с «Зелёными», у них пока в активе 10,2% голосов избирателей.

Политическая повестка

Актуальные вопросы и проблемы, особенно значимые для избирателей, на протяжении последних месяцев оставались одними и теми же: изменение климата и постоянный рост страховых взносов в системе ОМС. Перспективы отношений Швейцарии и Европейского союза их сейчас волнуют гораздо меньше.

Швейцарская Народная партия, которой обычно почти к каждым выборам удавалось «вбросить» в массы выгодный себе вопрос или тему, на этот раз явно уступила инициативу левым силам, которые успешно используют откровенно популистские, «гибридные» методы агитации. Поэтому сейчас мобилизация своих избирателей даётся «народникам» очень тяжело, тогда как «пророкам климатического апокалипсиса», как бы там ни было, но пока удается довольно ловко скользить на волне умело раскрученного «экологического хайпа».

«Пока еще слишком рано говорить о том, смогут ли „либералы“ (FDP) или социал-демократы (SP) также извлечь из этого „хайпа“ выгоду для себя», — говорит М. Херманн. «Всё зависит от того, насколько удачно отдельным партиям удастся мобилизовать своих сторонников на участие в выборах. Пока ни скандальный плакат „с червями“ Швейцарской Народной партии, ни запоздалые попытки либералов интегрировать экологическую проблематику в свою политическую программу, не смогли оказать сколько-нибудь заметного мобилизующего влияния».

В целом Михаэль Херманн ожидает, что в Национальном совете, большой палате парламента Швейцарии, в котором заседают 200 депутатов, случится «пусть и небольшой, но явный сдвиг влево. С точки зрения иностранных наблюдателей все это выглядит бурей в стакане с водой, но для Швейцарии такой результат станет значительным событием».

Женщины в политике

Опрос общественного мнения выявил также запрос на более заметное представительство в политике женщин. Особенно он возрос после июньской «женской забастовки». В этом году женщины составляют рекордные 39% из более чем 4 600 кандидатов на места в федеральном парламенте.

А за кого проголосовали бы, если бы они могли это сделать, проживающие в стране иностранцы без права голоса (таковых здесь насчитывается 25% от общей численности населения)? Первой в списке предпочтительных партий находятся «Зелёные» (23%), затем следуют либералы (18%) и социал-демократы со Швейцарской народной партией (по 16% у каждой).

Методология опроса Онлайн-опрос НИИ изучения общественного мнения SotomoВнешняя ссылка (Цюрих) проводился по заказу телерадиокомпании SRG SSR. Опрос касался только выборов в большую палату парламента, Национальный совет. Опрос на предмет выборов депутатов в Совет кантонов (малая, сенаторская палата) не делался. Всего было опрошено 17 128 респондентов, из них 356 человек относились к числу швейцарских граждан, проживающих на ПМЖ за рубежом. Опрос проводился с 19 по 25 августа 2019 года. Статистическая погрешность составляет + /- 1,2%. Конец инфобокса

swissinfo.ch

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