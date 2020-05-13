Учительница объясняет правила гигиены ученикам в начальной школе в кантоне Санкт-Галлен. В этом кантоне решили, что пока лично присутствовать на уроках будет только половина класса – по очереди. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

На этой неделе тысячи детей в Швейцарии вернулись в школьные классы. После двух месяцев карантина в связи с коронавирусом Швейцария в рамках постепенных мер возвращения к нормальному жизненному укладу вновь открыла обязательные начальные и средние школы. Это — очень важный шаг, но в каждом кантоне его сделали на свой манер, а в обществе в целом он вызвал противоречивые чувства и у детей, и у взрослых.

«Я так рад вернуться в школу, хватит с меня дистанционного обучения!» — говорит 7-летний Эмиль из Женевы в интервью газете «Le Temps». «За время изоляции я видел только одного своего друга, жду не дождусь снова встретить всех моих одноклассников». Но не все ученики разделяют его нетерпение. «Я совсем не хочу возвращаться в школу. Мне очень понравилась домашняя изоляция, потому что можно вставать утром попозже и иметь собственное школьное расписание. Мне даже учеба стала даваться легче», — говорит 10-летняя Нины из Фрибура в интервью той же газете.

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С 11 мая 2020 все обязательные средние и начальные школы (для учеников возрастной категории до 16-ти лет) в Швейцарии вновь открыли свои двери. Напомним, что в Швейцарии, стране последовательного федерализма, за вопросы образования отвечают кантоны (субъекты федерации), поэтому в каждом из 26-ти кантонов решение о том, как, когда и в каком составе дети вернутся за парты, принимается отдельно и исходя из собственной кантональной ситуации с коронавирусной пандемией.

В школу медленным шагом

Началось в кантоне утро! В Невшателе родители лично приводили детей к воротам школ. Об этом швейцарский франкоязычный общественный негосударственный телеканал RTS подробно рассказал вчера в своем утреннем новостном репортаже. Именно к воротам школам, а не в саму школу — взрослым вход в здание запрещен. Дети собирались во дворе, где педагоги разъясняли им новые временные правила жизни: учителей больше не нужно обнимать, приветствуя, и пожимать им руки.

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Первое же занятие началось с обучения подзабытым правилам гигиены: детям снова напомнили, как правильно мыть руки, не забывая места на руках между пальцами. Учителя сейчас в классах носят защитные маски, на прошлой неделе они, готовясь к занятиям, вынесли половину столов из классов. Ученикам предстоит ходить в школу по очереди в две смены, численность классов сокращена вдвое. Все оставшиеся столы, стулья и игрушки педагоги тщательно продезинфицировали.

В то время как большинство немецкоязычных кантонов выбрали «почти вернуться в нормальное русло», что позволяет ученикам почти сохранить обычное школьное расписание, во франкоязычной Швейцарии, а также в густонаселенном и серьезно затронутом коронавирусе Цюрихе и заодно и в Санкт-Галлене предпочли пошаговый подход.

На практике одни школы ввели учебу в две смены, другие разделили класс на две части: на уроках будет присутствовать только половина класса, другая половина будет учиться дома. Потом они поменяются местами. Такие скользящие или чередующееся графики уроков школы пока что составили с прицелом на четыре следующие недели. Потом будет принято решение о том, возобновлять ли полноценные уроки или нет.

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Италоязычный кантон Тичино, наиболее пострадавший от коронавируса, тоже решил ввести систему уполовиненных классов. При этом школам там предоставили даже дополнительную неделю дистанционного обучения перед повторным открытием. Все кантоны обязаны соблюдать федеральные нормы и карантинные требования, разработанные Федеральным Ведомством здравоохранения (BAG, подразделение МВД Швейцарии).

Школьники обязаны мыть руки, им нельзя делиться друг с другом ланчем, они должны строго соблюдать правила социального дистанцирования (хотя, оставаясь вместе в группах дети от правил дистанцирования освобождаются). Ношение масок обязательным не будет. Продолжат дистанционное обучение ученики — и учителя — из группы риска, а также те, кто живет с членами семьи, для которых риск заболеть также особенно высок.

Родители нервничают

Не все родители довольны началом занятий и выбранными форматами обеспечения безопасности юных подопечных школ. В кантоне Цюрих, например, более 7 500 родителей подписали петициюВнешняя ссылка, призывающую к скорейшему 100-процентному возвращению очных школьных занятий, аргументируя это тем, что «родителям будет непросто организовать для детей раздельное расписание, да еще совмещая его как-то со своей работой».

В нескольких франкоязычных кантонах родители, напротив, запустили петиции против открытия школ, ссылаясь на проблемы в сфере здравоохранения и на страх перед второй волной коронавирусной инфекции. Кантон Базель-городской выбрал свой путь, тут звучат призывы к поэтапному возвращению учеников в школы. Родители, с которыми связался журналист портала швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch, тоже поделились с ним своими «смешанными чувствами».

«Все это выглядит как огромный прыжок от домашнего обучения сразу к полноценным очным занятиям, причем совершить его нужно всего за несколько дней», — прокомментировал один из родителей, живущий в кантоне Берн. В социальных сетях курсируют сейчас троллинговые видео на тему отправки швейцарских детей в школу. Таким вот юмором, как в этом ролике, родители пытаются заглушить свою тревогу.

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Его ребенку предстояло перейти к нормальному расписанию занятий всего через два дня после учебы «в шахматном порядке». Другая родительниц опасается, что возвращение ее дочери-первоклассницы в школьную рутину после недель, которые девочка с таким удовольствием провела дома, может оказаться для неё слишком сложной задачей.

Беспокойство у многих родителей вызывало и то обстоятельство, что одновременно со школами 11-го мая должны были открыться многие предприятия розничной торговли и рестораны, что сопровождалось, разумеется, сразу же возникшей повышенной (а на самом деле нормальной) нагрузкой на общественный транспорт.

Дети как переносчики вируса?

Еще одна причина для волнений и сомнений — роль, которую дети играют (или не играют?) в процессе распространения коронавируса. В Швейцарии считается, что дети не являются разносчиками заразы, в частности, об этом заявил недавно Даниэль Кох, делегат (специальный уполномоченный) Федерального ведомства здравоохранения Швейцарии (BAG) по борьбе с коронавирусной инфекцией.

А вот исследование, проведенное в ГерманииВнешняя ссылка, показало, что взрослые и дети играют в распространении вируса одинаковую роль. Сейчас в Швейцарии этим вопросом занимается «Национальная научная рабочая группа COVID-19», полностью независимый от властей орган. Ее вердикт: «все сложно»! Роль детей и подростков в передаче SARS-Cov-2 остается «крайне неопределенной», так что ученым сейчас ясно, что тут ничего не ясно.

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Со своей стороны учителя с нетерпением ждут открытия школ и начала живых контактов с учениками. Об этом порталу SWI swissinfo.ch рассказал Беат Швендиманн (Beat Schwendimann), член правления «Швейцарской отраслевой Федерации учителей» (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH).

Конечно, им предстоит кое-что поменять в плане организации учебной работы. «Вне зависимости от их успеваемости во время обучения дома ученики будут неизбежно возвращаться в школы с разными уровнями знаний. Для учителей будет важно поддержать отставших учеников», — пояснил нам Беат Швендиманн в электронном письме.

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Аналитические отчеты показывают, что многие отправленные домой ученики не посещали онлайн-уроков, не имели доступа к компьютерам или не могли опереться в организации удаленного обучения на поддержку родителей. Мы уже писали про имеющиеся в Швейцарии опасения насчет того, что любое долгосрочное дистанционное обучение может способствовать увеличению уже существующего в Швейцарии разрыва в уровне школьной подготовки между учениками из разных общественных слоев.

И в этом заключается одна из причин, толкающих власти как можно быстрее открыть общеобразовательные обязательные школы. «Что касается мер безопасности, то школы сейчас работают над внедрением всех действующих кантональных и федеральных норм», — указывает Беат Швендиманн. «Тем не менее, LCH предпочел бы более скоординированный общенациональный подход к организации процесса повторного открытия школ.

Швейцарская отраслевая Федерация учителей обращается к властям и к должностным лицам сферы здравоохранения внимательно следить за развитием ситуации в школах после повторного открытия и при необходимости вносить поправки в процедуры обеспечения эпидемиологической безопасности», — резюмирует Б. Швендиманн.

А как работают школы в Европе? Первой европейской страной, вновь открывшей некоторые школы, была Дания, затем ее примеру последовала Норвегия. Франция также постепенно открывает свои ясли и начальные школы — и тоже начиная с 11 мая. Их посещение пока будет добровольным. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что школы Германии будут открываться, но постепенно (некоторые ученики уже вернулись в классы). В Австрии некоторые старшеклассники вернулись в школы еще 4 мая, а младшеклассники начнут учебу 18 мая, так что к началу июня за партами вновь окажутся все. Италия вновь откроет свои школы в сентябре.

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