«Plaza de los Rehenes» pasa a ser el nombre oficial del epicentro de las protestas en Tel Aviv

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La plaza en Tel Aviv donde por dos años hubo manifestaciones para exigir el regreso de los israelíes secuestrados por el movimiento islamista Hamás pasó a llamarse oficialmente «Plaza de los Rehenes», como la apodaron durante las movilizaciones.

La ciudad rebautizó el miércoles el área frente al Museo de Arte de Tel Aviv, donde los israelíes, incluidas las familias de las víctimas, se congregaban cada semana tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

«La historia no se puede borrar, y no debemos permitir que se olvide», dijo el alcalde Ron Huldai durante la inauguración.

«Esta plaza seguirá siendo un testimonio para las familias, para su lucha y para el compromiso de no renunciar jamás a nadie», afirmó.

Los israelíes que acudieron a la ceremonia señalaron la importancia de recordar el movimiento que surgió del trauma posterior al 7 de octubre, el ataque más mortífero de la historia de Israel.

«Tenemos que recordar la gracia o la luz que esta tragedia trajo a nuestras vidas», dijo Anushka Auerstock, de 38 años.

Idan Levi, de 23 años, señaló que incluso cuando la guerra termine, «seguiremos sin olvidar lo que ocurrió el 7 de octubre, lo que pasó después, el infierno que vivimos aquí».

Durante los dos años de guerra en la Franja de Gaza, muchos manifestantes reunidos en esta plaza presionaron al primer ministro Benjamín Netanyahu para que lograra un pacto con Hamás que permitiera la liberación de los rehenes.

Finalmente, en octubre de 2025 se alcanzó un acuerdo de alto el fuego que permitió el regreso a Israel de los últimos cautivos, tanto vivos como muertos.

El ataque dirigido por Hamás en 2023 se saldó con la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los milicianos se llevaron a Gaza 251 rehenes —44 ya muertos—, entre ellos muchos que asistían a un festival de música. Un total de 168 rehenes regresaron con vida.

Israel respondió con una enorme ofensiva militar en Gaza, que causó la muerte de al menos 73.388 muertos, según el ministerio de Salud del territorio palestino, controlado por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

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