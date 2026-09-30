‘Las grietas’ de Venezuela llegan a Roma desde la lente de Fabiola Ferrero

Compartir

4 minutos

(Corrige el nombre de la rescatista en cuarto párrafo)

Soledad Álvarez

Roma, 30 sep (EFE).- Las fracturas visibles e invisibles de Venezuela, incluidas las del terrible terremoto del pasado junio, se muestran desde este miércoles en Roma en la exposición ‘Las grietas’, de la fotógrafa Fabiola Ferrero, dedicada a la memoria de las miles de víctimas y desparecidos en el doble sismo.

«Evidentemente no puedo hablar de mi país en este momento si no reconozco la tragedia que acabamos de vivir», explica Ferrero (Caracas, 1991) en entrevista con EFE en la sede del Museo de Roma en el Trastevere, que acoge este recorrido de más de 60 imágenes agrupadas en cuatro proyectos fotográficos que tienen en común la metáfora de la grieta para reflexionar sobre la historia de su país.

‘Muros susurrantes’

La muestra abre con fotografías de la cobertura gráfica que Ferrero hizo del terremoto de junio, «la más fuerte y triste que he hecho en mi país», dice esta fotógrafa, quien recuerda el trabajo de aquellos días terribles y caóticos donde, a pesar de la magnitud de la catástrofe, también había destellos de luz como la solidaridad y el movimiento de voluntarios que se generó.

‘Muros susurrantes’ es el título de este bloque en referencia a la expresión utilizada por Oreanna, una especialista en rescates retratada en la exposición que relataba cómo escuchaba susurros entre los escombros cuando rastreaban las zonas afectadas. Esa mujer logró salvar a siete personas, explica Fabiola.

Las imágenes de Ferrero hablan de la destrucción arquitectónica y, con ella, de las miles de vidas interrumpidas de forma repentina, con fotografías de recuerdos familiares entre escombros, gestos de dolor e impotencia de los supervivientes o la solidaridad de los voluntarios.

La mitología del petróleo y la belleza

En ‘Las grietas’, la lente de Fabiola Ferrero cuestiona también dos grandes clichés de la historia venezolana: la riqueza petrolera y las reinas de belleza.

Así, en el bloque ‘No oigo los pájaros’, la «grieta» tiene que ver con «la búsqueda de un ideal de país, que no necesariamente es verídico. Un ideal del país que se supone que deberíamos tener por ser el país con mayores reservas de petróleo y toda esa narrativa que se creó en la segunda mitad del siglo XX», explica.

Precisamente por este proyecto, donde explora las consecuencias culturales y humanas de las transformaciones de Venezuela, Ferrero obtuvo uno de los galardones del premio World Press Photo en 2023.

Al otro lado de la sala, otro de los fenómenos del imaginario venezolano: las «Reinas» o la idealización de un país a través de los concursos de belleza. «Estas mujeres, con sus coronas y sus bandas representaban ese supuesto ideal» que Venezuela parecía obligada a alcanzar: «un país glamoroso, exitoso, bello, lleno de ‘glitter'».

No se trata ni mucho menos de una mirada nostálgica: «mi cuestionamiento va más allá, hacia cómo nos construimos esa idea de país y cómo tenemos un duelo por esa idea de país. Lo digo sobre todo como una persona que nació en los 90 y que creció con una narrativa que venía desde los 70 y 80, de la famosa Venezuela Saudita y del país multimillonario, lleno de oportunidades, cuando ya mi generación seguía creciendo con un mito que heredamos».

«Me enfrento a esa idea de país heredada, a un mito que lo confronto con la realidad que está viviendo mi país» que, además, «ha atravesado la peor crisis en su historia y que vive a diario violaciones de derechos humanos, persecución política y precariedad en los servicios básicos».

La exposición de Ferrero finaliza con el bloque ‘Contramonumento’, concebido durante su residencia artística en Roma con motivo de la concesión del Premio de Fotografía promovido por la Organización Internacional Italo-Americana (IILA).

En este apartado, retrata las grietas más evidentes, las de monumentos o estatuas para enfrentar la imagen de lo eterno, lo fuerte o lo poderoso con «lo efímero, lo triste, lo roto y lo sensible».

Una fotografía de reconstrucción

‘Las grietas’ captadas por Fabiola dan paso también a un deseo: la foto que le gustaría hacer de Venezuela es una de reconstrucción.

«Nos hemos acostumbrado a cubrirlo desde un lente de catástrofe y tragedia. Y no somos solamente eso (…) Quisiera que toda mi generación y las que vienen puedan también retratar a un país desde otros lentes y que no sean siempre atravesados por tanta grieta y tanto dolor. Eso es lo que quisiera para el futuro», concluye la fotógrafa. EFE

sam/jgb/agf

(foto) (vídeo)