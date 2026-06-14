1-1. Brasil y Marruecos se conforman con el empate en el inicio del Grupo C

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Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Las selecciones de Brasil y Marruecos empataron 1-1 este sábado en el partido que inauguró el Grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

El conjunto marroquí abrió el marcador con un tanto de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz, pero Vinicius Junior igualó con un golazo a los 32.

Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, anidó la pelota en la red con un toque sutil por arriba ante la salida del portero Alisson, tras recibir un pase de Brahim, jugador del Real Madrid y compañero de Vinicius.

La combinación marroquí para el primer gol dejó una particularidad: el asistidor nació hace 26 años en Málaga y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, niveló once minutos después en una maniobra individual de gran factura dentro del área.

En el segundo tiempo el fragor del partido decayó de manera notoria y ambas selecciones parecieron conformarse con el empate, pese a que el árbitro, el esloveno Slavko Vincic, añadió diez minutos en medio de la sorpresa general.

El encuentro de este sábado marcó el debut del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil en el Mundial y el primero que el entrenador de 67 años dirige en este torneo.

La segunda jornada del Grupo C se jugará el 19 de junio y tendrá los enfrentamientos de Brasil con Haití y de Marruecos con Escocia. EFE

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