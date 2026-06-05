24 detenidos en Bélgica en disturbios contra la reforma educativa aprobada esta madrugada

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Bruselas, 5 jun (EFE).- Veinticuatro personas fueron detenidas en Bruselas y otras localidades belgas durante la tarde-noche de este jueves tras los disturbios desatados contra la reforma educativa de la región francófona de Valonia-Bruselas, aprobada en la madrugada de este viernes.

Según informó la agencia de noticias Belga, un grupo de manifestantes congregados frente al Parlamento valón en la tarde del jueves logró esquivar el dispositivo policial que bloqueaba el edificio, forzó las puertas de acceso y lanzó varias bengalas que activaron la alarma de incendios mientras se desarrollaba la sesión plenaria.

Sobre las cuatro de la tarde, policía y bomberos levantaron barricadas y empezaron a dispersar a la multitud con gases lacrimógenos y cañones de agua, después de que los manifestantes lanzasen petardos y bengalas entre abucheos hacia el gobierno regional.

La policía local de Bruselas confirmó a última hora del jueves la detención de diez manifestantes en unas protestas que congregaron hasta 3.000 personas, entre las que se encontraban alumnos y profesores.

Los altercados se iniciaron el jueves por la mañana, cuando varios jóvenes prendieron fuego a bicicletas, organizaron barricadas en los alrededores de la Estación Central de tren de Bruselas, arrojaron objetos a las vías del metro y rompieron marquesinas de autobús.

En la ciudad de Namur, que registró 14 detenidos, las autoridades locales recomiendan que los centros educativos permanezcan cerrados este viernes y piden a los padres que sus hijos no deambulen solos por la ciudad, tras recibir amenazas contra escuelas y docentes en redes sociales.

La alcaldesa de la localidad valona, Charlotte Bazelaire, pidió el apoyo de la policía federal para hacer frente a los disturbios y señaló que las autoridades están buscando activamente a los responsables de los actos de intimidación.

La polémica reforma educativa

El decreto educativo, que únicamente afecta a la región francófona, fue aprobado poco después de las 4:00 de la madrugada de este viernes con el rechazo de la oposición en pleno, tras un maratoniano debate de 14 horas.

La reforma, que ha sido objeto de una huelga indefinida desde el 18 de mayo, contempla un aumento de la jornada lectiva de los profesores de bachillerato de 20 a 22 horas semanales sin incremento salarial, un régimen de bajas por enfermedad más estricto para el profesorado titular y un endurecimiento de las condiciones de jubilación anticipada para los docentes.

El texto también allana el camino para que las tasas de las matrículas universitarias se eleven a 1.194 euros para el 58 % de los estudiantes de educación superior a partir del próximo curso académico. EFE

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