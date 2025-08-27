34 militares retenidos en una zona guerrillera del sureste de Colombia

Autoridades de Colombia denunciaron este martes la retención de 34 militares en una región amazónica del sureste del país plagada de narcocultivos, donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC.

Según el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, tras fuertes combates las tropas se disponían a salir de la zona cuando fueron retenidos «por la comunidad».

El gobierno no precisó cuándo ocurrió la detención, pero indicó que entre el domingo y el lunes hubo enfrentamientos con la guerrilla al mando del temido Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados.

«Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares», indicó el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados que ejercen control en la zona.

«Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro», añadió Sánchez.

Según el jefe de la cartera, la comunidad está «interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona», el «criminal alias Mordisco», el hombre más buscado del país.

El jueves esta guerrilla hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali, en una de las jornadas más violentas del 2025.

Más temprano ese mismo día, rebeldes al mando de alias «Calarcá» derribaron un helicóptero policial y se enfrentaron a una misión de erradicación de narcocultivos en Antioquia (noroeste), en una ofensiva que dejó 13 policías muertos.

Ambas disidencias, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC.

El brazo al mando de Calarcá sostiene conversaciones con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, aunque sin avances concretos.

El desarme de las FARC dejó un vacío de poder en los territorios aprovechado por grupos guerrilleros disidentes, paramilitares y carteles que se enfrentan entre sí por el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

