A.Saudí destruye drones lanzados por milicias iraquíes contra instalaciones petroleras

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El Cairo, 27 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas saudíes han interceptado y destruido «varios drones» lanzados por «milicias terroristas respaldadas por Irán» desde Irak que tenían como objetivo instalaciones petroleras en Riad y en la región Oriental de Arabia Saudí, en el este del país, informó este lunes el Ministerio de Defensa saudí.

«Las defensas aéreas interceptaron y destruyeron varios drones en las últimas horas que intentaban atacar instalaciones petroleras en la Región Oriental y Riad. Estos intentos terroristas se lanzaron desde territorio iraquí y fueron llevados a cabo por milicias terroristas respaldadas por Irán», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Turki al Maliki, en un comunicado.

El responsable reafirmó el legítimo derecho del reino a «defenderse y a defender sus capacidades, así como su derecho a responder en el momento y lugar adecuados».

El ministerio no indicó si la interceptación de estos drones ha provocado daños personales o materiales.

Hasta el momento, las milicias proiraníes radicadas en Irak no han reaccionado ante esta información.

Las defensas antiaéreas saudíes han derribado en varias ocasiones drones procedentes desde el territorio iraquí, siendo la última vez el pasado mayo.

El pasado abril, tras otro ataque, el Ministerio de Exteriores saudí convocó a la embajadora iraquí en Arabia Saudí, Safia Taleb Al Suhail, en «respuesta a los continuos y flagrantes ataques con drones y amenazas lanzados desde territorio iraquí contra Arabia Saudí y otros países del Golfo».

Precisamente, a lo largo de esta jornada, Jordania ha reportado una acción similar al interceptar dos drones, sin especificar su procedencia.

Además de haber sido uno de los objetivos de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, actualmente Riad es blanco de una ofensiva de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, que buscan presionar al reino -que lidera una coalición militar antihutí- para avanzar en las negociaciones del proceso de paz.EFE

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