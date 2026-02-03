Abascal rechaza veto de redes a menores como «debate trampa» y dice que suplanta familias

Bruselas, 3 feb (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó este martes el anuncio del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la prohibición de acceso a redes sociales a los menores de 16 años, que tildó de «debate trampa» para «no hablar» del accidente de tren en Córdoba y, aseguró, pretende «suplantar» el papel de las familias.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, donde participará en un encuentro de partidos ultraconservadores y de extrema derecha globales centrada en la libertad de expresión, Abascal aseguró que el anuncio busca que no se hable de temas como los 47 fallecidos en este accidente o de los casos de corrupción que afectan al PSOE o a miembros de su familia.

«Lo único que busca Sánchez es elevarse en una estrategia política fraudulenta para huir de los problemas de los españoles. Recibe el rechazo mayoritario de la población y, por lo tanto, se refugia en los foros internacionales y en conejos de que se saca de la chistera permanentemente», dijo Abascal.

Preguntado sobre el fondo de la cuestión, el líder de Vox dijo que su partido cree en «las familias y la autoridad de los padres», que son los que «tienen que decidir si sus hijos tienen acceso a las redes sociales».

«Pedro Sánchez, en una deriva cada vez más tiránica, quiere suplantar a las familias. Lo hace no porque crea en ello, únicamente porque tiene una estrategia para que no se hable de lo que de verdad afecta a este Gobierno», criticó.

En este sentido, señaló que el Gobierno debe «respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y a ver cómo sus hijos se relacionan en el ámbito de las redes sociales» ante lo que tildó de «imposiciones ideológicas en los ámbitos educativos públicos» sobre la ideología de género o la Agenda 2030. EFE

