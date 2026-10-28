Abatido un menor tras atacar a un agente frente a la embajada de Israel en Belgrado

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Skopie, 28 oct (EFE). — Un menor armado con dos cuchillos fue abatido a tiros en la madrugada de este miércoles después de que atacara a un policía que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado, informó el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic.

«El ataque tuvo lugar alrededor de las 00:15 hora local (23:15 GMT del martes)», declaró el titular en un comunicado en el que calificó el suceso de acto terrorista e informó que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso. EFE

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