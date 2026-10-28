Abatido un menor tras atacar a un agente frente a la embajada de Israel en Belgrado

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(Actualiza con información adicional de la prensa sobre el atacante)

Skopie, 28 oct (EFE).- Un menor armado con dos cuchillos fue abatido a tiros en la madrugada de este miércoles después de que atacara a un policía que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado, informó el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic.

«El ataque tuvo lugar alrededor de las 00:15 hora local (23:15 GMT del martes)», declaró el ministro en un comunicado en el que calificó el suceso de acto terrorista e informó de que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso.

Las autoridades serbias señalaron que se trata de un presunto yihadista, miembro o al menos simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico (EI), a juzgar por su perfil en Instagram, donde aparecía ondeando la bandera de la organización.

«Nuestros servicios (de inteligencia) lo estaban vigilando y es sabido que era un seguidor del EI», indicó el ministro, quien señaló que, no obstante, su identidad todavía no ha sido establecida por completo.

Antes de abalanzarse contra el agente —miembro de la Gendarmería— y atacarlo con los cuchillos, el agresor gritó: «Allahu Akbar» (Alá es grande).

El policía lo abatió tras sufrir heridas leves en el rostro y se encuentra fuera de peligro, según el diario Danas.

La policía sospecha que el agresor procedía de Sabac, una localidad situada a unos 85 kilómetros al oeste de Belgrado.

Poco después de las declaracaiones del ministro, la cadena regional N1 de Belgrado afirmó, citando fuentes policiales, había sido arrestado en mayo pasado en la ciudad alemana de Múnich bajo la sospecha de preparar un atentado terrorista.

En los interrogatorios que siguieron a la detención, el menor habría relatado con detalle a los investigadores cómo se fue sintiendo atraído por contenidos en internet sobre fundamentalismo islamista y grupos terrorista como Al Qaeda y el EI.

Tras ponerse en contacto con una persona no identificada en territorio alemán, comenzó a planear un ataque contra la comunidad judía de Múnich.

Las autoridades germanas lo repatriaron a Serbia en julio, añade la emisora, sin que hasta el momento las autoridades serbias confirmaran esta información.

Un ataque similar ocurrió en el mismo lugar el 29 de junio de 2024, cuando M.Z., un ciudadano serbio convertido del cristianismo ortodoxo al islam, atacó con una ballesta a un gendarme que vigilaba la misma embajada.

Tras resultar herido en el cuello, el agente abrió fuego en defensa propia y neutralizó al atacante, quien falleció posteriormente a causa de las heridas.

Y en septiembre del mismo año, la policia alemana abatió a un austríaco de origen bosnio y de 18 años que intentó atacar el consulado israelí en Múnich.

A raíz del suceso de anoche, las autoridades serbias elevaron al máximo la alerta antiterrorista (nivel rojo), lo que implica una mayor presencia policial y controles reforzados en puntos estratégicos.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó en un comunicado el «intento de ataque terrorista» cerca de su legación en Belgrado, asegurando que ningún trabajador de la misma resultó herido.

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