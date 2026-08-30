Abinader recibe al presidente de Honduras en el Palacio Nacional para abordar relaciones

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Santo Domingo, 30 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader recibió este domingo en el Palacio Nacional a su homólogo hondureño, Nasry Asfura Zablah, con quien sostendrá una reunión de trabajo en el marco de la visita oficial del mandatario hondureño a República Dominicana.

Asfura llegó a la sede del Ejecutivo a las 10:50 de la mañana y fue recibido con honores militares, incluida la interpretación de los himnos nacionales de ambos países y una salva de 21 cañonazos.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

También participaron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, y el embajador dominicano en Honduras, Luis García.

Por Honduras participaron la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el secretario de Estado en el Despacho de Turismo, Andrés Ehrler; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones, Epaminondas Marinakys, y el embajador hondureño en República Dominicana, Ernesto Alfonso Pumpo, entre otros funcionarios.

La agenda de la visita incluye una reunión entre las delegaciones oficiales, un almuerzo ofrecido por Abinader en honor de Asfura y su comitiva, la firma de instrumentos bilaterales y declaraciones de ambos mandatarios ante los medios de comunicación.

La visita concluirá con una ofrenda floral de Asfura en el Altar de la Patria, en el parque Independencia.EFE

mf