Abogado general UE propone el sobreseimiento del recurso de Puigdemont sobre su inmunidad

1 minuto

Bruselas, 4 sep (EFE).- El abogado general de la Unión Europea consideró este jueves que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe declarar el sobreseimiento del recurso que el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejera Clara Ponsatí han interpuesto sobre la retirada de su inmunidad porque ya no son eurodiputados.

En cambio, propone dejar abierta la causa del exconsejero Toni Comín porque salió reelegido en las elecciones europeas de 2024 pese a no haber accedido a su escaño, aunque consideró que hay que desestimar el recurso que interpuso contra la sentencia del Tribunal General de la UE que en 2023 dio la razón a la Eurocámara. EFE

