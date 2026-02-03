Abogados piden a la CPI investigar al ministro de AAEE suizo por «complicidad» con Israel

1 minuto

Ginebra, 3 feb (EFE).- Veinticinco abogados suizos, en nombre de la Asociación Stop a la Complicidad han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al ministro de Asuntos Exteriores de su país, Ignazio Cassis, por presunta «complicidad» con los abusos de derechos humanos cometidos por el Ejército israelí en Gaza.

En su petición al tribunal de La Haya, los firmantes acusan a Cassis de complicidad «en los crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio perpetrados por las fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza y la Cisjordania Ocupada».

Los abogados subrayan en su escrito que el jefe de la diplomacia helvética «debería haber promovido todas las medidas a su disposición para impedir la comisión de tales crímenes y, como mínimo, haberse abstenido de facilitar su ejecución de cualquier manera».

Entre las medidas que podría haber puesto en marcha, sostienen, figuran la ruptura de relaciones comerciales con Israel, la prohibición de la exportación de bienes de doble uso (civil y militar) o el empleo de su influencia diplomática, moral y económica para impedir esos abusos.

La no promoción de este tipo de medidas «constituye complicidad por omisión», argumentan en la petición a la CPI. EFE

