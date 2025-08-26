The Swiss voice in the world since 1935

ACNUR felicita a Tailandia por autorizar que los refugiados birmanos puedan trabajar

Ginebra, 26 ago (EFE).- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) felicitó este martes al Gobierno de Tailandia por su decisión de conceder a los refugiados de Birmania (Myanmar) que llevan mucho tiempo en el país el derecho a trabajar.

Precisó que son casi 81 000 personas desplazadas por la fuerza que se encuentran alojadas en refugios temporales a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania, la mayor parte de ellos de las comunidades karen, kareni y rohinyá.

Estos últimos, de confesión musulmana, han sido víctimas de persecución constante en Birmania, que no les considera como nacionales, por lo que les ha negado sistemáticamente la nacionalidad.

Este mes se cumplen ocho años de una serie de ataques y masacres perpetradas por las fuerzas militares birmanas contra las rohinyás, que causaron miles de muertos y forzaron a más de 740 000 a huir, en su mayoría a Bangladesh.

Además, Tailandia acoge comunidades de refugiados de Laos y Camboya.

El cambio de política del Gobierno tailandés les permitirá trabajar legalmente.

Los graves recortes a la ayuda humanitaria internacional por parte de Estados Unidos ha provocado que muchos refugiados en Tailandia hayan perdido acceso a alimentos y atención médica esenciales.

También han surgido denuncias de extorsión por parte de funcionarios tailandeses contra refugiados birmanos amenazados de deportación, lo que ha aumentado el sentimiento de inseguridad entre los refugiados

«Muchos de estos refugiados llevan décadas viviendo en los campamentos y dependen totalmente de la ayuda humanitaria», confirmó ACNUR, que indicó que el 47 % de esta población ha nacido en los refugios temporales.

«Hoy es un punto de inflexión. Con este cambio de política, Tailandia transforma la acogida de refugiados en un motor de crecimiento, tanto para los refugiados como para las comunidades de acogida y para la nación en su conjunto», declaró el representante de ACNUR en Tailandia, Tammi Sharpe, citado en un comunicado.

El organismo de la ONU confió en que si esta política se aplica plenamente se convertirá en un nuevo punto de referencia regional que podría servir de modelo para otros países que se enfrentan situaciones similares. EFE

