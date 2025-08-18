Activistas tibetanos detenidos en India durante protesta por la visita del ministro chino

2 minutos

Nueva Delhi, 18 ago (EFE).- Varios activistas tibetanos fueron detenidos este lunes en Nueva Delhi por la Policía india cuando se manifestaban en una zona próxima a la Embajada de China en la India, en protesta por la visita del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

La protesta, que tuvo lugar en el marco de las recientes tensiones entre Pekín y la cúpula política tibetana a raíz de la gestión de la reencarnación del dalái lama, concentró a al menos una decena de personas.

En imágenes difundidas por la agencia de noticias ANI se observa a agentes policiales deteniendo a varios manifestantes que portaban banderas tibetanas y carteles con lemas contrarios a China.

Los detenidos pertenecían a la organización Congreso de la Juventud Tibetana (TYC), que suele llevar a cabo concentraciones y manifestaciones en Nueva Delhi.

El dalái lama, líder espiritual del budismo tibetano y del denominado exilio tibetano, cumplió el pasado julio 90 años.

Durante las celebraciones por su natalicio, el dalái lama aseguró que, a su muerte, su reencarnación será gestionada únicamente por el Gaden Phodrang Trust, la fundación que administra su legado espiritual y político.

El líder budista, exiliado en la India desde 1959, afirmó que «nadie más tiene autoridad para interferir» en el proceso, en una referencia directa al Gobierno chino, que lo considera un separatista.

El canciller chino Wang inició este lunes una visita a la India, donde se ha reunido hoy con su par indio, Subrahmanyam Jaishankar, y mañana prevé mantener un encuentro con el asesor de Seguridad Nacional de Nueva Delhi, Ajit Doval.

Aunque la cuestión tibetana no está entre las que previsiblemente centren las conversaciones entre Pekín y Nueva Delhi, China y la India tuvieron fricciones en julio después de que un ministro del Gobierno indio mostrase públicamente su apoyo al dalái lama.

Se prevé que el diálogo entre ambos países en Nueva Delhi se centre en la desescalada entre las dos potencias asiáticas, cuyas tropas se enfrentaron en el Himalaya en 2020, lo que propició un empeoramiento de las relaciones entre la India y China.

La visita de Wang Yi llega, además, en vísperas de un posible viaje del primer ministro indio, Narendra Modi, a China a finales de mes para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, su primera visita a China en siete años, ocasión en la que podría mantener un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, prosiguiendo con el deshielo entre los gigantes asiáticos. EFE

jgv/psh