Acusan a cuatro personas de provocar intencionadamente una decena de incendios en Croacia

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Zagreb, 17 ago (EFE).- La Policía croata acusó este lunes a un grupo de cuatro personas, detenidas el pasado sábado, de haber provocado intencionadamente más de una decena de incendios en la región del puerto adriático croata de Zadar.

Se trata de tres ciudadanos de Croacia y uno de Polonia que fueron arrestados a raíz de los testimonios de miembros de una familia que dijeron haberlos visto desde su coche prendiendo fuego junto a una carretera cerca de la localidad de Benkovac, precisó la Policía en un comunicado.

Tras las primeras pesquisas, los agentes les acusan de haber desatado incendios en once lugares diferentes, varios de los cuales causaron daños en vehículos y cultivos antes de ser extinguidos por los bomberos.

Además, en los registros de los domicilios y automóviles de los sospechosos se incautó un rifle semiautomático con 44 cartuchos de munición y una pistola.

Según la cadena de televisión RTL, los detenidos son tres varones de 42, 45 y 46 años (de la minoría serbia de Croacia) y una mujer polaca de 33 años, que están siendo investigados también por posibles motivos terroristas.

La costa croata del Adriático ha sido azotada últimamente por numerosos incendios, uno de los cuales, en Omis, al sur de Split, causó el pasado miércoles la muerte de una persona y dejó 14 heridos, de los que siete siguen hasta hoy hospitalizados en estado crítico. EFE

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