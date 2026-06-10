Acusan a un ex empleado de las Fuerzas Armadas suecas de espiar para Rusia

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Copenhague, 10 jun (EFE).- La Fiscalía de Suecia ha acusado formalmente este miércoles de intento de espionaje para Rusia a un ex empleado de las Fuerzas Armadas de este país escandinavo que se encuentra en prisión preventiva desde su detención en enero pasado.

«Se trata de una compleja investigación sobre un delito difícil de investigar. El sospechoso ha trabajado con anterioridad para las Fuerzas Armadas y en ese trabajo obtuvo informaciones de alto valor», señaló en un comunicado la Fiscalía.

Según la acusación, el individuo, de 34 años, viajó a Moscú en noviembre del año pasado e intentó pasar esas informaciones a representantes de los servicios secretos rusos.

«Hay circunstancias en torno a la investigación que hacen que haya decidido no hacer más comentarios sobre el caso», señaló el fiscal Mats Ljungqvist.

El individuo ha sido acusado también de persecución ilegal y está siendo investigado además por planear un asesinato.

Está previsto que el juicio comienzo el próximo 15 de junio en un juzgado de Estocolmo. EFE

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