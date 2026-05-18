Admiten pruebas clave en el juicio por el homicidio de un ejecutivo de seguro de salud de EEUU

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El juez estatal de Nueva York a cargo del caso de Luigi Mangione, acusado de haber matado al director del mayor grupo de seguros de salud de Estados Unidos, admitió el lunes pruebas clave para el juicio recopiladas tras su detención.

Mangione, de 28 años, está inculpado por el homicidio del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024, presuntamente para vengarse del sistema estadounidense de seguros de salud.

Un primer juicio de Mangione ante la justicia del estado de Nueva York está previsto para septiembre. El otro, ante la justicia federal estadounidense, será en enero de 2027. En ambos casos, Mangione, que se ha declarado no culpable, se arriesga a la cadena perpetua.

En su decisión el lunes, el juez del Tribunal Supremo del estado de Nueva York a cargo del caso rechazó ciertos elementos surgidos de un primer registro realizado durante la detención de Mangione, el 9 de diciembre de 2024, en particular un cargador de arma corta, un teléfono y una cartera.

La mochila que llevaba fue registrada sin orden judicial, lo que justifica la anulación de las pruebas obtenidas en un primer momento, estimó el juez estatal Gregory Carro.

En cambio, Carro sí admitió como pruebas otros objetos recogidos más tarde en la comisaría de su mochila, especialmente la pistola de 9 mm, un silenciador y un diario en el que denuncia el sistema estadounidense de seguros de salud.

Asimismo, el juez declaró inadmisibles algunas declaraciones de Mangione a los policías en el restaurante McDonald’s en Pensilvania, donde lo detuvieron, pero consideró válidas otras realizadas espontáneamente a los guardias de prisión.

La defensa de Mangione buscaba en errores de procedimiento la manera de anular sus primeras declaraciones a la policía y el hallazgo en su poder de varios elementos de prueba, entre ellos la pistola que corresponde a los casquillos encontrados en la escena del crimen.

El lunes, ante el juzgado del Tribunal Supremo estatal en Manhattan, como en cada una de las comparecencias judiciales de Mangione, varios partidarios del joven se desplazaron, muchos vestidos con camisetas estampadas con textos que exigían su puesta en libertad.

Vestido con una chaqueta de traje azul, conversando con su defensa, Mangione se mostró relajado ante el tribunal.

La próxima audiencia del proceso a nivel estatal se fijó para el 3 de junio.

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