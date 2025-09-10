The Swiss voice in the world since 1935

Adolescente argentina dispara con un arma y se atrinchera en un colegio de Mendoza

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- Una adolescente de 14 años ingresó con un arma este jueves a un colegio de la provincia argentina de Mendoza, efectuó tres disparos y se atrincheró en el interior, sin que por el momento se hayan reportado heridos.

La policía rodeó el área y, en estos momentos, intenta desarmarla, según informan desde el lugar los medios locales.

La escuela Marcelino Blanco de la localidad mendocina de La Paz fue evacuada tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre policía. EFE

