Adolescente retransmite tiroteo en Facebook cuando Filipinas plantea restringir las redes

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Bangkok, 18 ago (EFE).- Un adolescente que este martes mató a tiros a un compañero en un instituto del sur de Filipinas y luego se suicidó retransmitió en directo en Facebook el ataque, según autoridades locales, cuando el país asiático se plantea vetar el acceso a los menores a las redes, tendencia en auge en la región.

Armado con un rifle y una pistola, el estudiante de noveno grado (unos 14 ó 15 años), según medios locales, irrumpió en el instituto de la ciudad de Zamboanga en el que estudiaba y abrió fuego contra docentes y alumnos, matando a un compañero y suicidándose después, relató el alcalde de la localidad.

El vídeo fue retransmitido, según confirmó el secretario del Interior, Jonvic Remulla, en un directo de Facebook a través de la cámara corporal que llevaba el atacante, desde una perspectiva similar a los videojuegos de disparos en primera persona.

La supuesta grabación fue compartida después por varios usuarios en redes sociales, tanto en Facebook como X, y mostraba el cañón de una pistola que avanzaba por un pasillo, apuntaba hacia un aula y descargaba la munición.

En las últimas semanas, algunos políticos filipinos han estado señalando a internet como uno de los posibles factores detrás de los últimos tiroteos en centros educativos: además del de hoy, el 22 de junio tres estudiantes murieron abatidos a tiros por otro en una escuela de Tacloban (unos 580 km al sur de Manila).

Después de ese ataque, el país prohibió temporalmente el videojuego en línea GoreBox, tras averiguar que uno de los atacantes era jugador habitual.

Asimismo, desde hace una semana los congresistas filipinos estudian la posibilidad de restringir el acceso de menores a las redes sociales, siguiendo los pasos de países vecinos como Malasia o Indonesia, y de la pionera Australia, que han fijado una edad mínima y obligado a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios.

El Gobierno y los legisladores sostienen que estas plataformas exponen a niños y adolescentes a contenidos violentos, acoso y procesos de radicalización.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumos de drogas, capacitación en su manejo y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según reportes policiales citados por la agencia de noticias filipina. EFE

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