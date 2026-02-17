Aduaneros rusos requisan 30 kilos de perlas radiactivas procedentes de China

1 minuto

Moscú, 17 feb (EFE).- Agentes de la Aduana rusa incautaron un envío de 30 kilogramos de perlas radiactivas procedentes de China destinadas para bisutería, informaron hoy fuentes oficiales rusas.

Según un comunicado del Servicio de Aduanas, el nivel de la radiación en los paquetes superaba el límite de seguridad más de 15 veces.

Las perlas multicolores, envasadas y ensartadas en unas cuerdas, iban a ser enviadas a una destinataria en San Petersburgo.

En los documentos que acompañaban el envío, el remitente indicaba que se trata de joyas de vidrio para bisutería.

Tras activarse las alarmas que miden los niveles de la radiación, los aduaneros impidieron la entrada de la mercancía en el país y la devolvieron a China. EFE

