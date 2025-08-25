Advierten «riesgo inminente» de combates entre grupos armados en 3 municipios colombianos

2 minutos

Bogotá, 25 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este lunes del «riesgo inminente» que tienen los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle de Cauca (suroeste), por la posible confrontación entre los grupos armados que operan en esa región.

Esa institución detalló en un comunicado que «en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación» entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

«Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados», agregó la información.

La presencia de estos grupos armados en la zona ha aumentado el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos y «afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas».

Las comunidades también están expuestas a masacres y homicidios selectivos, así como se prevé «un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales», según la Defensoría.

Ante esta situación, el organismo insta al Gobierno a reforzar la presencia y el control territorial; fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, y ampliar la capacidad de respuesta humanitaria.

La Defensoría también llamó a la Fiscalía a «priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género».

El organismo emite esta alerta apenas cuatro días después del atentado contra una base aérea en la ciudad colombiana de Cali, capital del Valle del Cauca, que dejó seis civiles muertos y más de setenta heridos y fue atribuido al EMC. EFE

jga/ad