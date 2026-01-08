Agricultores alemanes llaman a rechazar el acuerdo con el Mercosur

Berlín, 8 ene (EFE).- La alianza alemana de agricultores «Wir haben es satt!» (¡Estamos hartos!) llamó este jueves a rechazar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al considerarlo perjudicial tanto para el sector como para los consumidores, en contra de la opinión del Gobierno alemán, fuerte defensor del tratado.

«No queremos producir mercancías intercambiables para el mercado mundial, ni podemos hacerlo, sino que queremos producir calidad.Y el acuerdo con el Mercosur va precisamente en la dirección equivocada y envía una señal errónea. La señal que envía es la de producir lo más barato posible, lo más intercambiable posible, sin importar de dónde provenga», declaró Xenia Brand, directora ejecutiva de la Asociación de Agricultura Campesina (AbL).

En una rueda de prensa con motivo de la manifestación convocada por la alianza alemana de agricultores el próximo 17 de enero en Berlín a favor de una agricultura sostenible, Brand afirmó que «aún no es demasiado tarde», porque el miércoles se convocó a todos los ministros del ramo en Bruselas, «pero las decisiones aún están pendientes».

«Debe rechazarse», instó, al tiempo que señaló que «está claro que, a ambos lados del Atlántico, el sector profesional rechaza de forma unánime este acuerdo», con el que no se hace un favor económico a los agricultores, dijo.

Dorothee Sterz, miembro de la joven AbL, declaró, por su parte, que el acuerdo con el Mercosur «significa menos poder de decisión para las granjas, significa una mala posición en el mercado y una fuerte dependencia del mercado».

«Pero también significa para los consumidores que ya no pueden decidir qué carne compran, porque la carne que se importaría a través del acuerdo con Mercosur procede de animales a los que se les han administrado antibióticos como estimulantes del crecimiento y eso contradice completamente nuestros principios», aseguró.

Para Sterz, el acuerdo con el Mercosur constituye «una amenaza para la subsistencia de los agricultores, tanto aquí como al otro lado del Atlántico» y en consecuencia también para la soberanía alimentaria.

«La alimentación en Alemania no debe basarse (… ) en los productos importados, que ha sido fabricados con estándares sociales y ecológicos deficientes y que perjudican a los agricultores locales», denunció.

En cuanto a la cláusula de salvaguarda en el acuerdo con el Mercosur aprobada por el Parlamento Europeo en diciembre pasado para evitar que las importaciones a la UE dañen el sector agrícola europeo, Brand señaló que se trata de esfuerzos por responder de alguna manera a las preocupaciones del sector agrícola que no constituyen más que una medida mínima que no aborda el problema fundamental del tratado, dijo.

En tanto, el Gobierno alemán reiteró su defensa del acuerdo con el Mercosur, que calificó de «hito», al tiempo que se mostró confiado de que con la decisión de Bruselas en diciembre pasado, Italia dará su aprobación el viernes al tratado para que pronto pueda firmarse.

«Este acuerdo con Mercosur es un hito, también teniendo en cuenta la situación geopolítica en la que todos vivimos. Es un hito para la política europea de asociación y comercio. Es un hito también por el simbolismo que puede tener el hecho de que los Estados actúen en base al derecho y a acuerdos», afirmó el miércoles en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ejecutivo, Strefan Kornelius. EFE

