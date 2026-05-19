AI acusa al Gobierno de Indonesia de difundir bulos para atacar a activistas de DDHH

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Bangkok, 19 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) acusó este martes al Gobierno de Indonesia, liderado por el exmilitar Prabowo Subianto, de difundir falsedades para atacar a defensores de derechos humanos en el país, la tercera mayor democracia del mundo, donde numerosos activistas y ONG advierten de un retroceso en materia de libertades civiles.

En un nuevo informe, AI denunció que las «prácticas autoritarias se han acelerado en Indonesia bajo el gobierno de Prabowo Subianto», un exgeneral acusado hace décadas de violaciones de derechos humanos y que en octubre de 2024 tomó el mando del país, la principal economía del Sudeste Asiático.

«En los 18 meses transcurridos desde que Prabowo asumió el poder, la desinformación en línea ha surgido como una táctica clave para desacreditar sistemáticamente a los críticos del gobierno, cerrar el debate público y justificar la represión», expresó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

«Esta desinformación es un arma política, desplegada para consolidar el poder del Gobierno cuando la crítica pública se intensifica, al tiempo que demoniza y debilita a quienes se atreven a alzar la voz», sostuvo.

AI adelantó que existe un proyecto de ley «contra la desinformación y propaganda extranjera» propuesto por el Ejecutivo, cuya eventual aprobación -alertó- «profundizaría la trayectoria autoritaria de Indonesia».

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) llamó la atención esta semana por otro proyecto que buscaría enmendar otra ley «para permitir que las autoridades determinen quién es un defensor de los derechos humanos reconocido» y quién no, lo que pondría a los activistas «en mayor riesgo».

Indonesia -que alberga a la mayor población musulmana del mundo- es uno de los Estados que en 2025 «normalizaron la supresión de la disidencia con medidas represivas letales», según advirtió en abril AI, basándose, entre otros datos, en el récord de más de 6.700 arrestos computados en protestas de agosto y septiembre de 2025.

Entonces, miles de personas tomaron las calles para protestar por el incremento de los salarios a los parlamentarios y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado, en línea con otras manifestaciones ciudadanas en los últimos meses.

Prabowo también ha ampliado el acceso de militares a puestos públicos, y por todo organizaciones de derechos humanos advierten de ciertos paralelismos con métodos empleados durante la dictadura de Suharto (1967-1998), exsuegro del actual presidente. EFE

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