Air India impone controles antidrogas a sus pilotos tras un incidente

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Los pilotos de Air India estarán sometidos a controles obligatorios de drogas a partir de este jueves, según una nota interna consultada por la AFP, después de que un comandante implicado en un grave incidente en vuelo hubiera dado presuntamente positivo por cannabis.

La normativa vigente obliga a las compañías aéreas a someter cada año, de forma aleatoria, al menos al 10% de su personal de vuelo a controles para detectar sustancias psicoactivas.

«Hemos decidido someter a todos los pilotos del grupo a un examen exhaustivo destinado a detectar cualquier sustancia o medicamento no autorizado por la normativa vigente», señala la nota.

«Estas pruebas son obligatorias y comenzarán a partir de hoy», precisa.

El 4 de agosto, 24 pasajeros resultaron heridos cuando un Airbus A320 perdió unos 300 pies (91 metros) de altitud poco después de despegar de Phuket (Tailandia) con destino Nueva Delhi.

Según medios locales, el comandante había fumado cannabis y habría dado positivo tras un segundo test.

Air India indicó, por su parte, que no se le habían comunicado los resultados.

Las autoridades indias no comentaron estas informaciones, pero declararon estar examinando detenidamente los elementos recopilados en relación con el vuelo.

Airbus y la Oficina Francesa de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA) participan en la investigación de este incidente, clasificado como «grave».

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