Airbus entrega 89 aviones en junio y eleva a 351 las entregas acumuladas en 2026

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París, 8 jul (EFE).- Airbus realizó 89 entregas de aviones comerciales a 49 clientes durante el mes de junio, con lo que el fabricante europeo ha entregado 351 aeronaves en el primer semestre del año a 77 clientes, según informó este miércdoles la compañía.

En junio, el gigante aeroespacial europeo registró además 71 pedidos de aviones comerciales.

En el conjunto del año, Airbus mantiene así el ritmo de actividad de su cartera de producción, según los datos publicados por el grupo aeronáutico, que oficialmente proyecta entregar 870 aviones para finales de año.

Airbus entregó 793 aviones comerciales en 2025, lo que significa un 4 % más que el año anterior, cuando había puesto en manos de sus clientes 766 aviones. En 2023, fueron 735 unidades. EFE

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