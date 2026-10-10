Aire contaminado reduce visibilidad en Singapur y dispara afecciones de salud en Malasia

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Bangkok, 10 oct (EFE).- Una densa calima procedente de los incendios en Indonesia sigue afectando este sábado la calidad del aire en Singapur, donde se ha reducido significativamente la visibilidad exterior, mientras en la vecina Malasia se han disparado las infecciones respiratorias y por conjuntivitis.

La próspera ciudad-Estado, que acoge este fin de semana el Gran Premio de la Fórmula Uno, ha registrado récords de contaminación en el aire en las últimas 72 horas, lo que ha llevado a las autoridades a distribuir mascarillas en algunos sectores donde la población se ha visto más afectada.

Según la agencia medioambiental de la isla, se prevé que el Índice de Estándares de Contaminantes del aire oscilará este sábado entre insalubre y muy insalubre, debido a la bruma de humo generada en los últimos dos meses a causa de cientos de incendios forestales en la isla de Borneo, cuyo territorio comparten Indonesia, Malasia y Brunéi.

La ministra singapurense de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Grace Fu, declaró que ha ofrecido apoyo a Yakarta en la lucha contra los incendios, vinculados con la industria del aceite de palma, del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia.

«El Gobierno está profundamente preocupado por la población de Singapur, especialmente por los grupos más vulnerables, así como por aquellas personas que padecen enfermedades pulmonares o cardíacas», sostuvo, según recoge el diario singapurense Straits Times.

En el caso de Malasia, el Ministerio de Salud informó este sábado que -con base en una medición en 78 hospitales- los casos de infecciones de las vías respiratorias superiores aumentaron en la última semana en un 10,43 %, mientras que los de conjuntivitis se incrementaron un 26,47 %.

El Gobierno malasio, según la agencia pública Bernama, aseguró que reforzará la vigilancia de las enfermedades asociadas a la bruma, «dado que la exposición al aire contaminado puede afectar la salud, especialmente en niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con afecciones pulmonares o cardíacas».

En fotos publicadas en redes sociales por ciudadanos, el horizonte de las ciudades, afamadas por edificios como las Torres Petronas de Kuala Lumpur o Marina Bay Sands en Singapur, están completamente difuminados por el humo.

La incontrolable ola de incendios forestales en Indonesia -agravada por los efectos del fenómeno El Niño- ha desatado una crisis sanitaria debido a la calima que ha llegado incluso a Vietnam y Filipinas, afectando a más de 40 millones de personas, según organizaciones ambientalistas. EFE

hp/vh

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