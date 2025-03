Al menos 11 heridos durante labores de desmantelamiento de una central nuclear en Alemania

Berlín, 19 mar (EFE).- Al menos 11 trabajadores sufrieron este miércoles heridas leves a causa de un incendio provocado durante las labores de desmantelamiento de la central nuclear de Grafenrheinfeld, en el sur de Alemania.

La Policía Criminal de Schweinfurt está investigando las causas del incendio, de acuerdo con un comunicado.

Los heridos son empleados de la empresa de desmantelamientos y de ellos cinco tuvieron que ser trasladados al hospital para recibir tratamiento.

No obstante, la policía aseguró que el incendio no ha provocado la expulsión de material contaminado o de otras sustancias tóxicas, por lo que no existe peligro para la población.

La central nuclear de Grafenrheinfeld comenzó a funcionar en 1981 y fue desconectada en 2015. EFE

