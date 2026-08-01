Al menos 11 heridos por atentado con bomba en Colombia a días de la investidura presidencial

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Al menos 11 heridos dejó la explosión de un camión bomba el sábado en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien condenó enérgicamente el atentado.

El estallido se produjo en la madrugada del sábado junto a una estación de policía en la ciudad de Cúcuta, a unos 400 kilómetros de Bogotá. Periodistas de la AFP registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y miembros de la fuerza pública, militares y pobladores que se acercaban al lugar.

«Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (…) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad», dijo De la Espriella en X.

Este abogado millonario, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

La gobernación del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque, dio un balance de lesionados preliminar de ocho policías y tres civiles, en medio de la peor ola de violencia en la última década en Colombia.

«Es un hecho atroz, violento (…) y es lamentable lo que pasó», declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

De la Espriella asumirá el poder en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y blanco frecuente de atentados de las guerrillas.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, prometió intensificar la lucha contra rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína en el mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

– Petro en Cuba –

Petro, de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado.

El presidente colombiano viajó a la capital cubana para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la «política de ahogamiento» de Estados Unidos contra la isla, así como contra los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe supuestamente dedicadas al tráfico de drogas.

«Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde», escribió Petro en X el viernes.

En nuevo gobierno significará un giro político en Colombia tras cuatro años en los que la izquierda en el poder intentó sin éxito negociar la paz con los grupos armados y promovió un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, contrario a las políticas de Trump.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial tiene lugar tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

El presidente electo buscaba inicialmente tomar posesión del cargo en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

stg-lv/ad