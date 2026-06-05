Al menos 13 muertos tras combates entre fuerzas gubernamentales y opositoras en Mogadiscio

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Nairobi, 5 jun (EFE).– Los recientes enfrentamientos armados en Mogadiscio, capital de Somalia, han dejado al menos 13 muertos, 189 heridos y aproximadamente 12.500 familias desplazadas, según un informe del Clúster de Protección liderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Las cifras de víctimas incluyen al menos 13 muertes y 189 heridos. Según las informaciones, los civiles no pudieron evacuar en varias ubicaciones, lo que provocó su confinamiento y una mayor exposición al peligro”, indicó el informe recogido por medios locales este viernes.

Las hostilidades, que estallaron la tarde del pasado miércoles en las inmediaciones del cruce de Dabka, se expandieron rápidamente hacia distritos densamente poblados de la capital somalí, como Hawlwadaag, Abdiaziz, Hodan, Wardhigley y Karan, en un contexto de crecientes tensiones políticas entre las fuerzas del Gobierno Federal y milicias afiliadas a la oposición.

“Los datos preliminares indican que aproximadamente 12.500 hogares han sido desplazados. Las poblaciones afectadas incluyen mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidades y otras personas con necesidades específicas de protección”, añadió el documento.

El organismo internacional advirtió de que, aunque la intensidad de los combates ha disminuido en las últimas horas, el impacto humanitario y los riesgos de protección para la población civil siguen siendo agudos.

El informe destaca que el carácter urbano del conflicto atrapó a numerosos civiles en zonas residenciales, impidiéndoles evacuar y dejándolos expuestos al fuego cruzado de forma directa o indirecta por los daños causados en la infraestructura de zonas residenciales.

ACNUR también denunció barreras legales a los refugiados en la zona debido a la falta de documentación civil, lo que multiplica el riesgo de detenciones arbitrarias y restricciones de movimiento que les impiden acceder a asistencia básica.

El clúster instó a todas las partes del conflicto a distinguir entre civiles y combatientes, garantizar la proporcionalidad, proteger la infraestructura civil y facilitar un acceso humanitario seguro y sin obstáculos.

“Los actores de protección piden además un mayor acceso humanitario, el fortalecimiento del monitoreo y la respuesta de protección, y la integración de la protección en todos los sectores”, concluyó el reporte.

El Gobierno de Somalia afirmó durante la tarde de hoy que restableció el orden en los distritos de Abdiaziz y Hawlwadaag, en Mogadiscio, bajo “una operación que permitió desarmar y expulsar a los grupos armados que operaban en esas zonas”.

Las autoridades acusaron al expresidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (2009-2012) y al ex primer ministro Hassan Ali Khaire (2017-2020) de desplegar milicias armadas en los barrios de la capital, una acusación sobre la que ambos dirigentes no se han pronunciado por el momento.

Los enfrentamientos estallaron en medio de una crisis política por el modelo electoral y la duración del mandato del actual presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

La oposición acusa a Mohamud de permanecer en el poder de forma ilegítima después de las enmiendas constitucionales aprobadas en marzo pasado, que ampliaron de cuatro a cinco años la duración del mandato presidencial.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -país dividido en diferentes administraciones regionales con alta autonomía- y es vista por sus críticos como una usurpación ilegal del poder. EFE

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