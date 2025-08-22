The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 15 muertos por un deslizamiento de tierra tras fuertes lluvias en Guinea-Conakri

Nairobi, 22 ago (EFE).- Al menos 15 personas murieron por un deslizamiento de tierra a las afueras de la capital de Guinea-Conakri, después de que cayeran fuertes lluvias, informaron las autoridades.

«En estos momentos difíciles, el Gobierno sigue plenamente comprometido con las familias afectadas», dijo a última del jueves en la red social Facebook el Ministerio guineano de Urbanismo, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Los hechos se produjeron en la comuna de Manéah, en la periferia de Conakri, en la noche del miércoles al jueves y afectaron a alojamientos situados a los pies del monte Kakoulima, una zona de riesgo por su terreno poco estable para la construcción.

Según los últimos datos de la Agencia Nacional de Gestión de Urgencias y Catástrofes Humanitarias (ANGUCH), cinco de los cuerpos siguen sin estar identificados, mientras se conocen los nombres y edades de los otros diez fallecidos.

En imágenes recogidas por medios locales, se puede ver una grúa junto con efectivos de las fuerzas de seguridad desplegadas tras la catástrofe, incluidas la Policía, el Ejército y la Gendarmería. También acudió la Cruz Roja.

«Evaluaremos las medidas a tomar en esta zona para evitar que se repita lo que vivimos. Como pueden ver, parte de la montaña se derrumbó por el efecto de las lluvias e inundó viviendas», declaró a los medios el jueves el ministro de la citada cartera, Mory Condé, desde el lugar de los hechos.

«Tomaremos todas las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder», añadió

Según la ANGUCH, al menos diez heridos fueron rescatados con vida y llevados a un hospital cercano, mientras siguen las operaciones de búsqueda y rescate y hay un gran número de desaparecidos. EFE

