Al menos 15 muertos y 80 heridos en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad

Islamabad, 6 feb (EFE).- Al menos 15 personas murieron y más de 80 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.

«Más de 80 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión en Islamabad. Hasta ahora, 15 personas han sido trasladadas sin vida a distintos hospitales», señaló la administración del distrito de Islamabad en un comunicado publicado en X. EFE

