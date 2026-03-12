Al menos 17 muertos en enfrentamientos entre pastores y ladrones de ganado en Chad

2 minutos

Yamena, 12 mar (EFE).- Al menos 17 personas, incluidos dos niños, murieron en enfrentamientos ocurridos en la madrugada de este jueves en el sur de Chad, en la provincia del Moyen-Chari, entre pastores chadianos y ladrones de ganado armados procedentes de la vecina República Centroafricana (RCA), confirmaron a EFE las autoridades.

Los hechos se produjeron hacia las 03.00 hora local (02.00 GMT), a unos veinte kilómetros de la ciudad de Sido, cuando los cuatreros centroafricanos asaltaron un campamento de pastores chadianos.

«Los bandidos intentaron inicialmente tomar como rehenes a los pastores para apoderarse de su ganado, pero estos se resistieron, lo que desencadenó los enfrentamientos», declaró a EFE Moussa Wakaye, subprefecto de Sido.

Según Wakaye, la violencia provocó la muerte de once pastores -incluyendo tres mujeres y dos niños-, mientras seis ladrones fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.

«La Gendarmería se desplegó rápidamente en el lugar, lo que permitió la detención de dos agresores y la neutralización de otros seis. Sin embargo, varios lograron escapar a la RCA, llevándose consigo 37 cabezas de ganado robadas», explicó el subprefecto.

En los últimos años, la provincia del Moyen-Chari, situada en la frontera con la RCA, ha sido escenario de diferentes formas de violencia: desde enfrentamientos entre pastores musulmanes nómadas y agricultores nativos sedentarios (mayoritariamente cristianos o animistas) hasta combates entre rebeldes basados en territorio centroafricano y el Ejército chadiano, además de ataques de bandidos.

Las tensiones no han dejado de aumentar en zonas fronterizas con los países vecinos, incluido también Sudán, una situación agravada por el estallido de la guerra civil en ese país en abril de 2023. EFE

