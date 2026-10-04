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Al menos 2 muertos y 35 heridos en un tiroteo masivo en una fiesta en Georgia (EEUU)

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Miami (EE.UU.), 4 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y 35 resultaron heridas este domingo en un tiroteo masivo durante una fiesta en un barrio residencial en el estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, informaron las autoridades.

El ataque tuvo lugar a la 1:25 hora local (5:25 GMT) en la localidad de Vienna, ubicada en el condado de Dooly, indicó un comunicado de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, en inglés).

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles atacantes ni las motivaciones del tiroteo, y se limitó a señalar que una investigación está en curso.EFE

hbc/agf

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