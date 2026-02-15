Al menos 21 rebeldes y dos soldados muertos en enfrentamientos en el sur de Chad

Yamena, 15 feb (EFE).- Al menos 21 rebeldes y dos soldados murieron este domingo en enfrentamientos entre el grupo armado chadiano Movimiento para la Paz, la Reconstrucción y el Desarrollo (MPRD) y el Ejército de Chad en el sur del país, en la provincia de Moyen-Chari, confirmó a EFE una fuente militar, si bien los rebeldes disputaron ese recuento.

Según detalló a EFE por teléfono el capitán Berdey Moctar Hamid, jefe de la unidad militar implicada en los hechos, los combates estallaron hacia las 11.00 de la mañana hora local (10.00 GMT), en la zona de la subprefectura de Korbol.

«Hemos dados tiempo a los rebeldes para que se rindieran pero, como no quieren hacerlo, nos vemos obligados a usar la fuerza para dejarlos fuera de combate. Actualmente, los pocos combatientes que resistían, están huyendo», explicó Hamid.

«Ha habido 23 muertos, de los cuales 21 son rebeldes y dos pertenecen a nuestras fuerzas», añadió.

Los rebeldes, por su lado, confirmaron los enfrentamientos pero negaron las cifras de muertos ofrecido por las autoridades.

«Perdimos algunos hombres y matamos a varios del Ejército nacional. No podemos proporcionar un recuento exacto en este momento, pero le aseguro que estamos sobre el terreno, no hemos huido», dijo a EFE Oiyo Ngaba, un miembro del grupo armado.

Aunque la zona había vivido varias semanas de calma hasta este domingo, el pasado enero Moyen-Chari fue escenario de fuertes enfrentamientos entre el Ejército y dos grupos insurgentes: el MPRD y el Frente Republicano para la Alternancia Patriótica y la Equidad (FRAPE).

Según confirmaron entonces a EFE las Fuerzas Armadas, más de cien rebeldes murieron en esos episodios, así como ocho soldados.

La violencia se produjo tras varios meses de discretas negociaciones entre las autoridades chadianas y los líderes del MPRD, con el objetivo de lograr el abandono de las armas y la integración de los rebeldes en un acuerdo de paz global. EFE

